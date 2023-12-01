كلباء يقسو على "الصقور" برباعية

ازدادت أوضاع فريق الإمارات صعوبة في دوري أدنوك للمحترفين بعد تلقيه الخسارة الخامسة له على التوالي على أرضه وبين جماهيره أمام كلباء بنتيجة 2-4، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة من المسابقة. وخطف لاعب كلباء، مهدي قائدي، الأنظار إليه في الشوط الأول بتسجيله هدفين، اذ جاء الأول بعد تمريرة تلقاها من جوستافو سيلفا، راوغ على أثرها أحمد عيسى ووضعها بين أقدام الحارس، "6". وعاد "قائدي"، ليستقبل تمريرة دانييل بيسا داخل الصندوق، ووضعها بنفس الطريقة "18"، وقبل أن ينتهي الشوط الأول تمكن فهد بدر من تقليص النتيجة بتسجيله هدفا بعد تمريرة السنوسي الهادي، والتي وضعها في سقف المرمى "38".

وواصل مهدي قائدي تألقه في الشوط الثاني، وتحصل على ضربة جزاء، بعد عرقلته من قبل مدافع "الصقور"، أحمد عيسى، انبرى لها بيسا، ونفذها بنجاح. وتحصل كلباء على ضربة جزاء أخرى، سجل منها هذه المرة أندريس فومبرجار، الهدف الرابع.

ولكن ألكاسير نجح في تقليص الفارق بخطأ دفاعي قاتل بعد فشل لاعبي كلباء في ابعاد عرضية فهد بدر ليضعها اللاعب الإسباني برأسه داخل الشباك. وتجمد رصيد "الصقور" عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير، مقابل 11 نقطة لكلباء التاسع.