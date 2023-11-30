طاقم تحكيم عماني يدير «السوبر الإماراتي البحريني»

يدير طاقم التحكيم القاري العماني، المكون من هشام الدغيشي، وحسين الحسني، مباراة كأس «السوبر الإماراتي- البحريني)، في كرة اليد، المقررة إقامتها في نسختها السادسة على صالة نادي الشارقة، في الخامسة من مساء السبت المقبل، وتجمع بطل كأسي السوبر في كلا البلدين، فريقي الشارقة الإماراتي والنجمة البحريني.

وجاء تعيين الحكمين العمانيين بترشيح من الاتحاد الآسيوي، واستجابة لطلب الاتحاد الإماراتي منظم حدث النسخة السادسة.

وجاء تأهل الفريقين، بعدما توج الشارقة، منتصف سبتمبر الماضي، بـ«كأس السوبر الإماراتي» بفوزه على شباب الأهلي بنتيجة (25-24)، قبل أن يتمكن النجمة، مطلع هذا الشهر، في الفوز بالسوبر البحريني، على حساب فريق نادي الشباب بواقع (23-21). وتعد المواجهة المقبلة الرابعة التي تجمع الشارقة والنجمة على لقب «السوبر الإماراتي-البحريني»، في مباراة يطلبها الشارقة بشعار فك العقدة، بعد أن نجح النجمة في حصد ألقابه الثلاثة في هذه المسابقة على حساب الشارقة، جاء أولها في نسخة 2018 بالفوز بواقع (27-19)، واستكملها النجمة بلقبي النسختين الأخيرتين 2021 و2022، بالفوز (27-25) و(27-24) على التوالي.

ويتطلع الشارقة للقبه الثاني في «السوبر الإماراتي-البحريني»، عقب تتويجه بلقب النسخة الثالثة 2019 في المنامة، بالفوز على باربار البحريني (27-26).