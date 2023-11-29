وفد البولو يغادر إلى الأرجنتين لحضور «عمومية الاتحاد الدولي»

يغادر، اليوم الأربعاء، وفد الإمارات متوجهاً إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبولو، التي سيتم خلالها اختيار الدولة التي ستحظى باستضافة كأس العالم للبولو عام 2026، حيث تقدمت الإمارات بملف لاستضافتها.

ويترأس الوفد نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، سعيد بن دري، ويضم كلاً من مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي علي عمر، ومدير أول فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أحمد الجميري.

وعقد رئيس اتحاد الإمارات للبولو، محمد خلف الحبتور، اجتماعاً تنسيقياً مع الوفد المُشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وأثنى الحبتور على الجهود التي قام بها المسؤولين عن إعداد الملف، والخطوات التي بُذلت لضمان فوز الإمارات بحق استضافة كأس العالم.