إزالة كأس التضامن الآسيوي من مسابقات الاتحاد الآسيوي

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدورة 2023-2027، اجتماعها الثاني، أمس، في دبي برئاسة الفيتنامي، الدكتور تران كوك توان، وبحضور الأمين العام داتو ويندسور، والأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة، محمد الظاهري، وبقية الأعضاء.

وناقشت اللجنة النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، الذي بات يمنح الفرصة لمزيد من الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفاً لخوض مباريات عالية المستوى. واتفق أعضاء اللجنة على أن النظام الجديد للتصفيات يتوافق مع الأهداف الرئيسة لبطولة كأس التضامن الآسيوي، وبالتالي وافقوا على إزالة بطولة كأس التضامن الآسيوي من مسابقات الاتحاد القاري بمفعول فوري. ووافقت اللجنة على منح المصادقة لنادي بروناي دي بي إم إم، من أجل المشاركة في الدوري السنغافوري موسم 2024-2025، وكأس سنغافورة.