«فتيات الشارقة» بطل دوري الشطرنج للسيدات

فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بلقب الدوري العام للسيدات الذي ينظمه اتحاد الشطرنج بعدما تصدر البطولة برصيد تسع نقاط، يليه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية برصيد ثماني نقاط، فيما حل نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثالث بأربع نقاط ثم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الرابع.

وكانت الجولة الأخيرة من الدوري قد أسفرت عن فوز العين على دبي بنتيجة 5.5 مقابل نصف نقطة، فيما فاز فتيات الشارقة على نادي أبوظبي بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة.

من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة نجلاء الشامسي في تصريحات صحافية: «هذا الفوز امتداد لنجاحات كثيرة على المستويين المحلي والخارجي، ويكشف الجهد الكبير والعمل المستمر داخل النادي من أجل رفع المستوى الفني للاعبات والوصول إلى منصات التتويج، كما يمثل هذا النجاح رافداً للمنتخبات الوطنية وهو الهدف الأسمى لنا من خلال التعاون مع اتحاد الشطرنج في كل الأحداث».