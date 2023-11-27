«زلزال» و«كي إتش كي» بطلا سباق دبي لقوارب التجديف

تُُوّج القارب «زلزال 81» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة نواف أحمد المرعي، بطلاً للشوط المحلي في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

في المقابل، حقق القارب البحريني «كي إتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، الصدارة والامتياز في الشوط المفتوح المخصص لقوارب دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وأقيم السباق الكبير الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري، بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، وبالتنسيق مع مبادرة القافلة الرياضية التي أشرف عليها مجلس الرياضيين بشرطة دبي، واختتمت بنجاح أمس في قرية الفعاليات في ممشى الجداف.

وسجل السباق نجاحاً كبيراً، تمثل في مشاركة ما يزيد على 200 بحار على متن 44 قارباً، وزعت على الشوطين المحلي والمفتوح، وتنافست في المسار الانسيابي الذي وصلت مسافته إلى 2.3 كلم وسط الأفق الخلاب بين جمال الحاضر ونهضة العمران في الخليج التجاري ومرسى دبي هاربور كريك، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وقام محمد عبدالله الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه كل من الدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين بشرطة دبي، ومحمد المري، مشرف السباق، بتتويج أبطال الشوطين المحلي والمفتوح.