24 متسابقا من 15 جنسية والصدارة إماراتية في ماراثون رحلة الهجن

أقام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شوطًا من سباق ماراثون رحلة الهجن، في مضمار سباق الوثبة للهجن، وذلك تزامنًا مع مهرجان الشيخ زايد. وشهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر، وقُسّم إلى فئتين رجال وسيدات، مشاركة 24 متسابقاً من المقيمين في الإمارات والذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دوريًا لهم، بتنظيم من المركز، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من المركز، وضمّ الماراثون 15 جنسية مختلفة، من دول: بريطانيا، أمريكا، روسيا، النمسا، جمهورية التشيك، الفلبين، بلجيكا، لوكسمبورج، الصين، فرنسا، إستونيا، إيطاليا، ألمانيا، السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وحققت الإماراتية حمدة عبدالله حمدان المركز الأول في السباق، على المطية "الخرم" وجاءت بالمركز الثاني الصينية أليكسيس بفارق ضئيل على المطية "الشبابي الأصفر"، وبالمركز الثالث الأمريكية مريم على ظهر المطية "شيبوب".

أما عن فئة الرجال، تمكّن الفلبيني ناتانيل الابيد من تحقيق المركز الأول في السباق، على المطية "الورل" وجاء بالمركز الثاني البريطاني ويليام على المطية "القرهود"، وبالمركز الثالث البريطاني سيد نوشداني على ظهر المطية "الأبيض". وقام عب الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.