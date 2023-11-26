الاتحاد الآسيوي يمنح محمد الخديم رخصة التدريب الدولية

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرخصة التدريبية الدولية للمدربين المحترفين (برو) للمدرب المواطن في نادي دبا الفجيرة، محمد الخديم، بعد نجاحه في الدورة الختامية التي أقيمت في قطر، بتنظيم الاتحادين القطري والآسيوي. وبذلك يحصل الخديم على دبلوم الرخصة الآسيوية، بعد استكمال جميع المتطلبات النظرية والعملية، وفقاً لآليات الاتحاد الدولي (فيفا)، حيث تتضمن أربع مراحل دراسية وتدريبية استمرت سنة كاملة.

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «تضمنت الدراسة وصولاً إلى نيل شهادة (البرو)، 700 ساعة عمل رياضي في الجوانب البدنية والفنية والتدريسية، وكانت الفوائد كبيرة لأهميتها التطويرية، وأسهمت خبرتي كمدرب سابق في دوري أدنوك للمحترفين، وفي دوري الدرجة الأولى، وفي فرق الرديف، في تجاوز كثير من المراحل الفنية الصعبة. ويعمل الخديم حالياً مدرباً لفريق شباب دبا، متصدر دوري الشباب بالعلامة الكاملة.