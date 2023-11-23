ميلوني: أنتظر نهاية الموسم لتحقيق حلم اللعب مع «الأبيض»

أكد لاعب فريق الشارقة، البرازيلي ماركوس ميلوني أنه ينتظر بفارغ الصبر نهاية الموسم الجاري، حتى يحقق حلم اللعب باسم منتخب الإمارات، لافتاً إلى أنه يتمنى أن يكون ضمن اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لارتداء قميص «الأبيض». قال ميلوني لـ«الإمارات اليوم» إنه منذ مجيئه إلى الإمارات، وهو يضع ضمن اعتباراته فرصة اللعب على المستوى الدولي مع المنتخب، موضحاً: «أكملت أربع سنوات مع الشارقة، وأشعر بسعادة كبيرة لمواصلة مسيرتي مع الفريق طوال هذه الفترة، كما أطمح إلى حصد العديد من الألقاب مع (الملك) في السنوات المقبلة، بينما يظل حلمي الأساسي هو أن ألعب باسم منتخب الإمارات».

وأضاف: «أنتظر بفارغ الصبر نهاية الموسم، حيث سأكمل خمس سنوات ويصبح بإمكاني أن أنضم إلى منتخب الإمارات، ولكن بالتأكيد بشرط أن يتم اختياري ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحصلون على هذا الشرف».

إثارة الدوري

وعن مشوار الشارقة حتى الآن في الموسم الجاري، قال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً: «كانت لدينا فرصة أن نحقق نتائج أفضل، ولكن بشكل عام الدوري في بدايته بعد سبع جولات فقط، ويجب أن نكون أكثر تركيزاً في المرحلة المقبلة، وأن نتعلم من الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة».

وحول معاناة الشارقة أمام الفرق التي تنافس على اللقب، بخسارته على أرضه أمام الوصل والعين، وتعادله بصعوبة أمام الجزيرة في الدقائق الأخيرة، قال: «ليست لدينا مشكلة مع الفرق الكبيرة التي تنافس على اللقب، إذ إن هذه المباريات دائماً ما تكون الحظوظ فيها متساوية، وتحتاج إلى تركيز أكبر وأن نستغل أي فرصة نحصل عليها، وتفاصيل صغيرة فقط هي التي تحسم نتيجتها».

وتابع: «من المبكر الحديث عن أن الشارقة ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً أن الفارق مع ثنائي الصدارة الوصل وشباب الأهلي أربع نقاط فقط، وبشكل عام نحن لا نهتم بنتائج الآخرين وتركيزنا على نتائجنا ومردودنا في المباريات المقبلة».

وأردف: «لدينا عدد من المباريات المهمة بعد التوقف الدولي، وأتوقع أن ترتفع الإثارة في الدوري، خصوصاً مع تواصل المباريات التي تجمع أندية المراكز الأولى، ما قد يحدث تغييرات كبيرة في المراكز، ولكن يجب أن نركز على أنفسنا في المقام الأول».

المشوار الآسيوي

وبخصوص نتائج «الملك» في بطولة دوري أبطال آسيا، واقتراب الفريق من ثمن النهائي، قال: «بدأنا دور المجموعات بشكل جيد، والفريق يتصدر مجموعته بعد أربع جولات، لكننا لم نحقق أي شيء حتى الآن، ويجب أن نواصل اللعب بقوة في المباراتين المقبلتين حتى نحسم التأهل».

وعن طموح الشارقة في المنافسة على اللقب، قال: «البطولة القارية ليست سهلة، ونحن نركز على كل مرحلة بشكل منفصل، ولاشك أن تأهل الشارقة إلى نصف النهائي أو النهائي ومنافسته على اللقب من مصلحة أندية الإمارات، وليس من مصلحته فقط، لذلك أتمنى أن يحقق (الملك) نتائج غير مسبوقة في دوري أبطال آسيا، وأن يصل الفريق إلى أبعد نقطة ممكنة».

يذكر أن ميلوني انضم إلى الشارقة في سبتمبر 2019 قادماً من فريق تحت 20 سنة في بالميراس البرازيلي، إذ أصبح من الأساسيين في تشكيلة «الملك» خلال المواسم الأربعة الماضية، كما واصل تألقه بقوة الموسم الجاري، وخاض المباريات السبع في الدوري، بينما أعلن الشارقة، أول من أمس، عن تجديد عقده حتى 2026، ليواصل اللاعب الشاب مسيرته مع الفريق، ويصبح مؤهلاً لتمثيل المنتخب في الموسم المقبل، بعدما يكمل خمس سنوات داخل الإمارات.

• «الملك» ليست لديه مشكلة مع الفرق الكبيرة.

• الشارقة أعلن عن تجديد عقد ميلوني حتى 2026.