شباب الأهلي يمطر «سلة» الشمال القطري بـ 96 نقطة

قسا فريق السلة في نادي شباب الأهلي، على مضيفه الشمال القطري، وفاز عليه بفارق 33 نقطة وبنتيجة (96-63)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، ليستهل مشواره بصورة مثالية في افتتاح منافسات المجموعة الثانية في بطولة دوري «سوبر غرب - آسيا» عن المنطقة الخليجية، في جولة سجلت ولحساب المجموعة ذاتها فوز حامل اللقب المنامة البحريني على كاظمة الكويتي (84-76).

وعرف شباب الأهلي كيفية تحقيق انتصاره العريض، بنيل لاعبيه السيطرة على مجريات المباراة، وبسط الأفضلية المطلقة على نتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع (27-20 و28-13 و18-16 و23-14).

وتألق لشباب الأهلي، كل من محترفه الأميركي نيك مينراث الذي حصد لقب أفضل لاعب في المباراة، وكان قريباً من الثلاثية المزدوجة، بتسجيله 28 نقطة، و10 تمريرات حاسمة، وسبع متابعات، ومحاولتي تصدٍ ناجحتين للكرة عن السلة، كما تألق لـ«فرسان دبي» المحترف الأميركي الثاني في صفوف الفريق تشافون لويس، بتسجيله 27 نقطة، وتسع تمريرات حاسمة، وثماني متابعات، بجانب تألق الدولي قيس عمر بتسجيله 10 نقاط، و11 متابعة.

وجاءت سيطرة شباب الأهلي، جراء التفوق الواضح في كل الإحصاءات بين الفريقين، حيث كان الطرف الأفضل في التمريرات الحاسمة بواقع 25 تمريرة مقابل 11 لفريق الشمال، بجانب تفوق «فرسان السلة» على صعيد المتابعات بواقع 47 مقابل 38، وخطف الكرة من بين يدي المنافس بواقع 12 مقابل ست، والأمر ذاته على صعيد نسب التسجيل، سواء من مسافة النقطتين، بنسب نجاح للاعبي شباب الأهلي بلغت 64% مقابل 43% للاعبي الشمال، والتفوق على مسافة الثلاث نقاط بنسب نجاح بلغت 31% مقابل 24% للفريق القطري، وآخرها التفوق الكبير على صعيد الرميات الحرة بنسب نجاح لشباب الأهلي سجلت 71% مقابل 33% للقطريين.

ويتجه شباب الأهلي في الخامس من ديسمبر المقبل، للقاء مضيفه كاظمة الكويتي، في ختام الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي، على أن تسبق في الرابع من الشهر ذاته، لقاء المنامة البحريني وضيفه الشمال القطري.

ويقضي نظام البطولة في نسختها الثانية، باقتصار التأهل للدور نصف النهائي لكلتا مجموعتي منطقتي «الخليج» و«غرب آسيا» على الفرق التي تنهي التمهيدي بالمركزين الأول والثاني، حيث تضم ثانية مجموعات المنطقة الخليجية، كلاً من الكويت الكويتي، وأهلي جدة السعودي، والريان القطري، والمحرق البحريني، فيما تضم أولى مجموعات منطقة «غرب آسيا» فريق «غورغان» الإيراني بجوار أهلي حلب السوري، والنفط العراقي، والحكمة اللبناني، وتقتصر ثانية مجموعات المنطقة ذاتها «غرب آسيا» على الرياضي اللبناني، والوحدة السوري، والشرطة العراقي، بعد انسحاب فريق «الأرثوذكسي بيت ساحور» الفلسطيني.

• شباب الأهلي تفوق في الرميات الحرة بنسب نجاح بلغت 71% مقابل 33% للشمال القطري.