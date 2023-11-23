الصحافة البرتغالية: منتخب الإمارات متوهج مع بينتو.. 5 مباريات بلا هزيمة

أجمعت الصحف البرتغالية الصادرة أمس على أن «منتخب الإمارات لكرة القدم يمر حالياً بحالة من التوهج والتألق تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، إذ يتصدر حالياً مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 بفوزين على التوالي، بينما خاض في المجمل خمس مباريات دون هزائم، وبانتصارات متتالية».

وكان «الأبيض» حقق المطلوب خلال الجولتين الأولى والثانية بالفوز على نيبال 4-صفر، والبحرين 2-صفر على التوالي، لينفرد بصدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة (ست نقاط من جولتين). واللافت أن المدرب نجح في تكوين توليفة جيدة من اللاعبين في فترة وجيزة.

وذكرت صحيفة «ريكورد» أن بينتو لا يعرف سوى الفوز، وأن «منتخب الإمارات تحت قيادته استطاع أن يحقق الفوز الخامس على التوالي، وهو عدد المباريات التي خاضها مع بينتو منذ تعيينه، إذ فاز ودياً على كوستاريكا 4-1، الكويت 1 -صفر، ولبنان 2-1، بينما رسمياً فاز على نيبال 4-صفر والبحرين 2-صفر».

وبدورها، أشارت صحيفة «آبولا» الشهيرة إلى أن بينتو الذي كان في السابق يقود كوريا الجنوبية، نجح في تحقيق الفوز على البحرين بهدفين نظيفين، وأن ذلك جعله بلا هزيمة منذ بداية مشواره الجديد.

ومن جانبها، قالت صحيفة «أوجوغو» المتخصصة في تغطية الألعاب الرياضية، إن «باولو بينتو مدرب لا يمكن إيقافه، إذ قاد منتخب الإمارات لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي وبات يتصدر مجموعته برصيد ست نقاط، بينما لدى كل من البحرين واليمن ثلاث نقاط، في حين تتذيل نيبال المجموعة دون رصيد».

وكان بينتو تولى مسؤولية تدريب «الأبيض» في التاسع من يوليو الماضي بعقد لثلاث سنوات، وهي التجربة الثالثة له على مستوى المنتخبات، بدأها مع البرتغال خلال الفترة من 2010 إلى 2014، كما عمل مدرباً لكوريا الجنوبية لأربعة أعوام اختتمها بالوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم الماضي 2022.

وخلال مسيرته مع المنتخب الكوري الجنوبي خاض المدرب 57 مباراة، فاز في 35 وتعادل في 13، وخسر تسعاً، وقالت الصحيفة إن «بينتو يملك حالياً سجلاً رائعاً بتحقيقه الفوز مع منتخب الإمارات في خمس مباريات، ثلاث وديات ومباراتين رسميتين، منها ثلاث بشباك نظيفة، كما سجل «الأبيض» تحت قيادته 13 هدفاً، واستقبل هدفين فقط».

• «الأبيض» مع بينتو فاز ودياً على كوستاريكا والكويت ولبنان، ورسمياً على نيبال والبحرين.