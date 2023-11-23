3 مباريات في كأس الاتحاد للبولو اليوم

تستأنف بطولة كأس عيد الاتحاد الـ52 للبولو، اليوم، منافساتها، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بمشاركة ستة فرق محلية وخليجية.

ويلتقي في المباراة الأولى، على ملعب الشيخ «زايد»، فريق «أنكورا بولو» بقيادة ريان العجاجي وخالد العمران، مع فريق «غنتوت بولو»، الذي تقوده الشيخة علياء آل مكتوم، ويضم ناصر الشامسي.

وفي المباراة الثانية، يلتقي «أبوظبي بولو» بقيادة يوسف بن دسمال ومعه فارس اليبهوني مع «RA بولو» الذي يضم راشد الفلاحي وعلي المري، وتختتم الجولة الثانية بمباراة «الفيصل بولو» الذي يضم سلطان الفيصل وعبدالله ديكو مع «المغيرات PBC»، الذي يضم محمد خالد وبيتر سبانكو.