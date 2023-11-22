30 لاعباً يتنافسون على لقب «دبي غلوب سوكر»

كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة الـ18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة الـ14 من جوائز «دبي غلوب سوكر»، إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تحتفي بالتميز في كرة القدم، في 19 يناير المقبل في منتجع أتلانتس النخلة، ويشهد تنافس 30 لاعباً على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، بمن فيهم 10 لاعبين من فريق مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونيخ، وجود بيلينغهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

ويستضيف حفل الجوائز ومؤتمر دبي الرياضي الدولي نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، بينما تسجل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم هيمنة اللاعبين الأوروبيين، إلى جانب نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ولاعب إنتر ميامي ليونيل ميسي.

وتضم قائمة المرشحات الـ20 لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم، كلاً من إيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، وسامانثا كير من نادي تشيلسي للسيدات، ونجمة المنتخب الألماني ألكساندرا بوب، في حين تتضمن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات: برشلونة «بطل دوري أبطال أوروبا»، وتشيلسي الفائز لست مرات بالدوري الإنجليزي، كما تبرز أندية نابولي والأهلي والاتحاد وفلومينينسي، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.

ويتصدر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرّب كرة قدم، إلى جانب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الأهلي المصري للحصول على خمسة تتويجات خلال 10 أشهر فقط، وكارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد والأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز باللقب أربع مرات.

ويتنافس كل من هالاند وكين ورونالدو ومبابي على الفوز بجائزة مارادونا لأفضل هدّاف، حيث لا يفصل بينهم سوى فارق بسيط في عدد الأهداف، وذلك قبل أقل من ستة أسابيع على نهاية العام.

وتشهد دورة هذا العام إضافة جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشرق الأوسط، في ظل انتقال لكريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، الأمر الذي لفت أنظار العالم إلى كرة القدم في المنطقة. كما يتصدر اللاعب البرتغالي قائمة المرشحين الـ12 لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط، بعد أن بدأ مسيرته في الدوري السعودي، بينما تتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط ثمانية أندية، من بينها الهلال والأهلي والنصر.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجوائز دبي غلوب سوكر، اللتان انطلقتا عامي 2006 و2010 توالياً، منصة عالمية تحظى بشعبية في أنحاء العالم، وتشهد نمواً لافتاً كل عام منذ إطلاقها، بما يسهم في تطوير كرة القدم العالمية، وتسليط الضوء على إنجازات المتميزين فيها من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار، ويؤكد تجمّع نخبة نجوم كرة القدم العالمية في دبي على مكانة المدينة واحتفائها بالتقدم الذي تحققه كرة القدم في المنطقة والعالم، الأمر الذي يظهر بقوة من خلال إطلاق الجائزتين الجديدتين لجوائز دبي غلوب سوكر المخصصتين لمنطقة الشرق الأوسط».