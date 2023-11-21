دبي تتوج فرنسا بكأس أوروبا للقفز بالمظلات

ظفر منتخب فرنسا بلقب بطولة أوروبا للقفز بالمظلات التي اختتمت في دبي، أول من أمس، بعد أن حقق المركز الأول برصيد 46 سم، بعد منافسة مثيرة مع المنتخب الألماني الذي حل ثانياً برصيد 47 سم، ثم احتل منتخب سويسرا «السيزم 1» المركز الثالث برصيد 53 سم، بينما جاء المنتخب الإيطالي رابعاً برصيد 56 سم، ثم المنتخب الإيطالي «السيزم 1» خامساً برصيد 60 سم.

ونالت التشيك المركز الأول في منافسات السيدات برصيد 114 سم، وحلت سويسرا في المركز الثاني برصيد 136 سم، ثم النمسا ثالثاً برصيد 163 سم، وحلت بلغاريا رابعاً برصيد 171 سم، وفرنسا خامساً برصيد 249 سم.

وعلى صعيد منافسات فردي الرجال، احتل الألماني ستيفن وينسر المركز الأول برصيد 381 نقطة، وحل التشيكي هانيك طابور في المركز الثاني برصيد 207 نقاط، وجاء الإيطالي فابريز مانغيا ثالثاً برصيد 184 نقطة، ثم مواطنه بيتر فرانسيسكو رابعاً برصيد 177 نقطة، والفرنسي بيتر بالتا خامساً برصيد 176 نقطة.

وتوجت السويسرية كريستينا فرانز بلقب فردي السيدات برصيد 366 نقطة، تلتها الألمانية تاتانيا جوستاك برصيد 314 نقطة في المركز الثاني، ثم الفرنسية ليكودي أوليفر ثالثة بنفس الرصيد 314 نقطة، وحلت السويسرية أريكا فرانز بالمركز الرابع برصيد 279 نقطة، ثم النمساوية جوليا شيوسر خامسة برصيد 232 نقطة.

وجرى حفل ختام وتتويج الفائزين بفندق شاطئ العنوان في جميرا، إذ قام رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية «السيزم» البرازيلي نيلتون غوميز، بتتويج الفائزين، بحضور كل من نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية يوسف الحمادي، والأمين العام للاتحاد محمد يوسف وعضوي مجلس الإدارة يوسف الشحي وعبدالله مراد ومسؤولو المنتخبات المشاركة.

وأثنى نيلتون غوميز على الجانب التنظيمي الذي قامت به دبي، لإنجاح هذه البطولة، والإمكانات والتسهيلات التي قدمتها الدولة للمشاركين والضيوف الذين حضروا لمتابعة فعاليات البطولة.

من جهته، أكد يوسف الحمادي أن الإشادة التي حظي بها الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية من رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية، ومن الوفود المشاركة هو تأكيد على ما نحظى به من دعم كبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعمه للرياضة عموماً والرياضات الجوية على وجه الخصوص.

وقال في تصريحات صحافية: «سموه هو الداعم الأول للرياضات الجوية، كما نشكر نصر النيادي رئيس الاتحاد على جهوده لإنجاح الحدث».