الصافرة الإماراتية تُدير مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026
كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم قضاة ملاعب إماراتيين لإدارة مواجهتي غداً الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كاس آسيا 2027.
وقال اتحاد كرة القدم الإماراتي في بيان إن طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي بقيادة حكم الساحة الدولى محمد عبدالله حسن سيدير مباراة أوزبكستان وإيران، لحساب المجموعة الخامسة، يعاونه محمد أحمد يوسف (مساعد أول) وحسن المهري (مساعد ثان).
وفي مباريات المجموعة ذاتها، تم تكليف طاقم دولي مكون من عادل النقبي (حكم ساحة) وعلي راشد النعيمي (مساعد أول) سبت عبيد (مساعد ثان) لإدارة مباراة هونغ كونغ وتركمانستان.
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