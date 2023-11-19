كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة المغرب اليوم

تقام اليوم سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30 في المغرب، على مضمار «أنفا» الرملي في الدار البيضاء، وذلك ضمن المحطة الـ13 للكأس، والثالثة عربياً. وتقام منافسات الكأس ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس الملك محمد السادس، ويشهد السباق الذي يقام لمسافة 1750 مشاركة 18خيلاً من أفضل الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة (ليستد)، وذلك تحت إشراف وتنظيم اللجنة العليا لسباقات الكأس، برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات، بالتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

ويشهد السباق مشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية في المغرب وأوروبا، حيث تضم القائمة: (ميسي، أبهار جرين، أمين جرين، أسراء أم ربيع، اسيكسار فال، شعلان آر ام، جيشان، مالك معمورة، موغير بي إس، مهيمن جرين، بريفالي، زين الحلا، زبير الميلز، فاتن، أماني أطلس، دهماء أطلس، مرجانا أطلس، وفانيلا جري).

وقال فيصل الرحماني في تصريح صحافي: «المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول التي يشهدها سباق المغرب، وتجدد المنافسة في مضمار «أنفا» بالدار البيضاء، يؤكد على مكانة الحدث وقيمته التاريخية وريادته بين سباقات الخيول العالمية، والوصول إلى المحطة الـ13 واقتراب ختام النسخة الـ30 بعد الجولات والمحطات الأوروبية والأميركية يمثل تأكيداً جديداً على مدى النجاحات الكبيرة التي سجلتها جميع المحطات العالمية.