المنتخب يتوجّه إلى المنامة اليوم.. وبينتو مطالب بتحسين الدفاع

يغادر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، إلى المنامة استعداداً للقاء المنتخب البحريني بعد غد، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وسيؤدي «الأبيض» حصة تدريبية صباح اليوم على الملعب الفرعي لنادي الوصل قبل التوجه إلى المطار، فيما يؤدي تدريبه الرئيس غداً على استاد البحرين الوطني.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، باولو بينتو، خلال هذه التدريبات، إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين من الجوانب كافة، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراة المنتخب أمام نيبال في الجولة الأولى من التصفيات التي فاز فيها «الأبيض» 4-0، وسيقف عند بعض الأخطاء التي رافقت المباراة، وأبرزها الثغرات الدفاعية خصوصاً في قلب الدفاع الذي يحتاج إلى زيادة الانسجام بين عناصره، إذ كاد هجوم منتخب نيبال أن يستغل بعض الهفوات الدفاعية للوصول إلى مرمى الحارس خالد عيسى، علماً بأن خط الدفاع الذي خاض مباراة نيبال كان يتكون من الرباعي خليفة الحمادي قبل مغادرته الملعب بقرار من المدرب لإراحته، وكذلك خالد الهاشمي وعبدالله إدريس، وزايد سلطان الزعابي، إلى جانب أن المنتخب يحتاج إلى سرعة بناء الهجمات، فضلاً عن أهمية العمل على زيادة الانسجام بين خطوط المنتخب الثلاثة، وخصوصا بين الدفاع والهجوم.

وكان المدرب بينتو قد أشار خلال المؤتمر الصحافي، عقب مباراة نيبال، إلى بعض النقاط السلبية التي تحتاج إلى علاج، مشدداً على أنه راضٍ عن أداء خط دفاع المنتخب، إلا أنه يفتقر إلى الانسجام، لاسيما في مركز وسط الدفاع وبحاجة إلى تطوير وتحسين، مشدداً على أن هذا الأمر سيعمل على علاجه في الفترة المقبلة.

وبدا واضحاً أن هناك حالة ارتياح كبيرة في الأوساط الرياضية للمستوى الفني الذي قدّمه المنتخب في مباراته الأولى في هذه التصفيات، وتسجيله أربعة أهداف، والمحافظة على شباكه نظيفة لم تهتز. ويتصدر «الأبيض» ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة بعد نهاية الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني الذي يتساوى معه في الرصيد، بعد فوزه على اليمن بهدفين نظيفين، في حين يحل منتخبا اليمن ونيبال في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

قائمة المنتخب

تضم قائمة المنتخب اللاعبين: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحسن حمزة، وخالد الهاشمي، ومحمد العطاس، وخليفة الحمادي، وعمر حسين هيكل، وخالد الظنحاني، وعبدالله إدريس، وزايد الزعابي، وعبدالرحمن صالح، وخالد بطي، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، ويحيى نادر، وماجد راشد، ومحمد عباس، وحازم محمد، وحارب عبدالله، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وكايو كانيدو، ويحيى الغساني، وفابيو دي ليما، وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان.