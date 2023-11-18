الدنماركي هوجارد يقترب من لقب «دي بي ورلد للغولف» في دبي

انفرد الدنماركي نيكولاي هوجارد بصدارة الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية أمس، من النسخة الـ15 لبطولة جولة «دي بي ورلد للغولف»، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، والتي تُقام في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتستمر حتى يوم غدٍ، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة.

جاء انفراد هوجارد بالمركز الأول، بعدما حقق ست ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه 11 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة الثانية، ويتطلع المصنف العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، للفوز بأول لقب في إحدى بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن جولة «دي بي ورلد».

وتميزت الجولة الثانية باحتدام المنافسة وجعل السباق نحو اللقب مفتوحاً، مع تساوي خمسة لاعبين بالمركز الثاني برصيد تسع ضربات تحت المعدل لكل منهم، وهم الإنجليزي تومي فليتوود، الجنوب إفريقي ثريستون لورانس، النرويجي فيكتور هوفلاند، الفرنسي أنطوان روزنير والسويدي ينس دانتورب. كما يتواجد على مقربة منهم في المركز السابع الجنوب إفريقي زاندير لومبارد، والفرنسي ماثيو بافون برصيد ثماني ضربات تحت المعدل.

وبقي الإسباني جون رام، حامل اللقب، في السباق على المنافسة بعدما سجل ست ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية ليتواجد في المركز الـ13، فيما تراجع الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي ضمن بالفعل الفوز بلقب الموسم للسباق إلى دبي، إلى المركز 34 برصيد ضربة واحدة تحت المعدل.

وستكون المنافسة قوية في الجولة الثالثة اليوم، مع تخصيص 10 ملايين دولار أميركي جوائز مالية للبطولة لجميع اللاعبين الـ50 المشاركين، على أن يكون نصيب البطل ثلاثة ملايين دولار أميركي.

وقال نيكولاي هوجارد في تصريح صحافي: «أشعر بالثقة بأدائي في الوقت الحالي، لم أكن بكامل جاهزيتي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، لكنني أشعر بإنني أمضي في الطريق الصحيح هذه المرة، واختار المحاولات الجيدة عند كل حفرة، لذلك أنا سعيد بالنتيجة الحالية». وأضاف: «لا يجب أن ننسى أن هناك جولتين يجب لعبهما قبل التفكير بأي أمر آخر، ويوجد الكثير من اللاعبين الجيدين في البطولة الذين سيرغبون بمطاردتي في اليومين المقبلين، لذلك يجب أن أحافظ على سير الأمور وسنرى يوم الأحد ماذا سيحصل».

في جانب آخر، تشهد نهائيات موسم جولة G4D، التي تقام ضمن بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، منافسات قوية بين أفضل ثمانية لاعبين في قائمة التصنيف العالمي للاعبي الغولف من أصحاب الهمم. وكان من المقرر أن تقام الجولة الأولى أمس، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تقام الجولة الثانية اليوم.

هوجارد سيطر على المركز الأول بعد الجولة الثانية، بعدما حقق 6 ضربات تحت المعدل، بمجموع 11 ضربة تحت المعدل.