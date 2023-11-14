"ألمع المشاهير شاركوا في جولة "رولكس برو آم" للغولف على ملعب "عقارات جميرا

اختتمت جولة "رولكس برو آم" ضمن بطولة جولة "دي بي ورلد" العالمية على ملعب عقارات جميرا للغولف، ويستعد مجموعة من أقوى لاعبي الغولف للتأهل إلى المرحلة الأخيرة والنهائية لهذا الموسم من السباق إلى دبي في جولة "دي بي ورلد" العالمية.

جمعت البطولة هذا العام، نخبة من ألمع المشاهير من خارج عالم الغولف، منهم ليون رول "لوكسميث" عازف الايقاع في الفرقة البريطانية الحائزة على العديد من الجوائز "روديمنتال"، وأسطورة الرجبي الأيرلندي والحائز على البطولات الأربع الكبرى "جوني سيكستون" والطاهي الحائز على نجمة ميشلان "جيسون أثرتون".

كما شارك الفائزون الثلاثة في النهائي الكبير لبطولة جولة "دي بي ورلد" العالمية "الكرة الأكثر حظًا على الأرض" لهذا العام - ديفيد وارهام، وميسون كيم، وهاشم شناعة.

كل هؤلاء يلعبون جنبا الى جنب مع المحترف السويدي سباستيان سودربرغ، على ملعب "إيرث" بعقارات جميرا للغولف.

ومع بداية منافسات اليوم، استطاع فريق "تيم هيرو"، الذي يضم المحترف دانييل هيلير والهواة أبهيمانيو مونجال وسامفيت تشوبرا وكونال سيث، الفوز بالجولة الصباحية، في حين فاز فريق دي بي ورلد المكون من تيريل هاتون وهارديب سينغ ووسيم ترامبو وساشين ماهاجان بالجولة المسائية.

ويقول سيكستون، الذي لعب إلى جانب روري ماكلروي وراشد عبد الله وأفيناش بانجاركار كجزء من فريق جولة "دي بي ورلد": "لقد سررت كثيرا بدعوتي للمشاركة اليوم ويسعدني أن أكون هنا في ملعب الجولف الرائع هذا وألعب مع أقوى لاعبي الجولف في العالم".

وأضاف: "أنا ألعب على بعد حوالي 80 ياردة من روري.. أحب مشاهدته وهو يلعب، لذا فإن التواجد هنا بالقرب منه ، يعني لي الكثير".

من جهته، قال ليون رول المعروف بـ "لوكسميث" العازف في فرقة "روديمنتال"، الذي لعب مع زاندر لومبارد وجيسون أثرتون وناصر خفاجي في فريق جولة دي بي ورلد: "إن أداء الموسيقى أمام حشود كبيرة هو أمر طبيعي بالنسبة لي، ولكن اللعب في بطولة الجولف للمحترفين أمر مختلف، لذلك أشعر بالتوتر!"

واستطرد: "اللاعبون المحترفون على مستوى آخر. إن مجرد القدرة على قضاء الوقت معهم أمر رائع وأشعر أنني أتعلم الكثير. إنني أتطلع حقًا إلى بقية الأسبوع والاستمتاع بأكبر قدر ممكن من الأحداث".

أما بالنسبة للطاهي المحترف أثرتون، فقال: "إن التواجد هنا اليوم للعب في بطولة مهمة كهذه، وعلى هذا ارض هذا الملعب الرائع، هو حلم بالنسبة لنا نحن لاعبي الجولف الهواة، لقد بدأت لعب الغولف عندما كنت أعيش في دبي في الفترة من 2000 إلى 2005، وأصبحت مولعا بها منذ ذلك الوقت. إنني أنتظر حقًا إلى ما يخبئه بقية الأسبوع ".