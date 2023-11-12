الهند وقيرغيزستان بطلا «نصف ماراثون آسيا» في دبي

أحرز المنتخب الهندي، أمس، لقب النسخة الأولى من بطولة نصف ماراثون آسيا، التي أقيمت في منطقة مرسى دبي فستيفال سيتي، بمشاركة عدّائين من 20 دولة من القارة الصفراء. وجاء فوز عدائي الهند ضمن فئة «الرجال» بالميدالية الذهبية، بينما عاد لقب «السيدات» والميدالية الذهبية إلى منتخب قيرغيزستان.

وضمن فئة «الرجال»، أحرز منتخب الإمارات المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتألق مبارك المراشدة، خالد خليل، صالح السويدي، وعبيد النعيمي. بينما على مستوى «السيدات»، حل منتخب الإمارات في المركز السادس، وتكون من: رقية المرزوقي، هدى النعيمي، كلثوم المازمي، وخديجة النقبي.

وفي ترتيب «الرجال»، حلت الهند في المركز الأول، ثم كازاخستان ثانية ونالت الفضية، ومنتخب الإمارات ثالثاً. بينما على مستوى «السيدات»، فازت قيرغيزستان بالمركز الأول، ثم نالت الفضية والمركز الثاني أوزبكستان، وعادت البرونزية والمركز الثالث إلى الهند.

وشارك في نصف الماراثون 1000 عداء في مختلف الفئات، منهم 72 في منافسات النخبة التي تضم عدائين بارزين سيتواجد عدد منهم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024». وتضمنت البطولة ثلاث سباقات مجتمعية لمسافات (الميل و5 و21 كم)، وحقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً.

حضر السباق وقام بتتويج الفائزين أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوّع، ورئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، دحلان الحمد، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ونائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، فهد بن جمعة.

وعلى المستوى «الفردي»، تمكن الياباني داي سوكي من حسم السباق وحصل على الميدالية الذهبية، وجاء الصيني كيا غاو يانغ ثانياً، ونال الفضية، وحل الهندي سوان بيروال ثالثاً وحصل على البرونزية. ولدى «السيدات» تمكنت اليابانية هينا يانا من حسم المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت الأوزبكية سيتورا ثانية ونالت الميدالية الفضية، وحلت ساردين من قيرغيزستان في المركز الثالث وحصلت على البرونزية.

• سيطرت اليابان على ألقاب الفردي لدى «الرجال» و«السيدات»، من خلال ذهبيتي داي سوكي وهينا يانا.