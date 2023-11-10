«أبوظبي للدراجات الهوائية» يبدأ تجهيز لاعبيه لبطولتي العالم 2028 و2029

أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن خطته الاستراتيجية لتجهيز لاعبيه، للمشاركة في بطولتي العالم للطريق 2028 وللمضمار 2029، المقرر إقامتهما بجزيرة الحديريات في أبوظبي. وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي بدء تنفيذ الخطة خلال الفترة الماضية، بإشراك عدد من الدراجين من مختلف الفئات العمرية في السباقات والبطولات الخارجية، مثل طواف بيلاروسيا، وتركمانستان، ومعسكرات خارجية في إيطاليا وإسبانيا، وغيرها.

وأوضح في تصريح صحافي أن إعداد وتأهيل الدراجين، يتم بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدراجات، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأنه سيمتد حتى موعد البطولتين، لاختيار الأفضل والأنسب للمشاركة فيهما.

وأشار إلى أن النادي يواصل استقطابه لمزيد من الدراجين، حيث وصل العدد حالياً إلى 90 دراجاً، وذلك لتكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين الصغار الموهوبين، لتجهيزهم ليكونوا أبطالاً في المستقبل القريب، من خلال مسار تطويري يعتمد على الاحتكاك مع أصحاب الخبرة والمشاركات المتنوعة.