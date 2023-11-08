9 تحديات رياضية في دبي من الصحراء والماء إلى الثلج والجبال

تشهد دبي تسع بطولات دولية ومحلية من رياضات التحدي وتخطي الحواجز لمختلف الجنسيات والأعمار، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إذ تبدأ فعالياتها بسباق «تحدي الوحل» يومي السبت والأحد المقبلين بمضمار جبل علي في منطقة البرشاء.

وتهدف التحديات التسعة إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة ومدينة لرياضات التحدي، التي تتنوّع بين تحديات الصحراء والوحل والماء والثلج والجبال، وتستقطب آلاف المشاركين من المحترفين والهواة، ومختلف المستويات البدنية من جميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

للإطلاع على الـ9 تحديات، يرجى الضغط على هذا الرابط.