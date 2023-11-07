الشريف يراقب اجتماعات الاتحاد الأوروبي للرياضة للجميع

شارك نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة للجميع الدكتور أحمد الشريف، في اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي للرياضة للجميع، والذي استضافته اللجنة الأولمبية الإيطالية في العاصمة روما، بصفته مراقباً ومشرفاً عاماً.

وترأس الشريف اللجنة المستقلة الدولية الأوروبية التي أشرفت على سلامة سير العملية الانتخابية، من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع المكتب التنفيذي والدول الأعضاء، إلى جانب مراجعة واعتماد التعديلات في النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي وتحديد الأهداف الرئيسة والخطوط العريضة التي سيعمل عليها الاتحاد. وشهدت الاجتماعات انتخاب الإيطالي ميشيل بربوني رئيساً للاتحاد الأوربي للرياضة للجميع، كما شهدت إقامة أول اجتماع لمجلس إدارتها الجديد بمباركة الاتحاد الدولي للرياضة للجميع.