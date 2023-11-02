الشارقة والنصر.. حوار على وصافة دوري السلة اليوم

يشهد دوري كرة السلة، اليوم، قمة كبيرة بين فريقي الشارقة وضيفه النصر، الساعة السابعة والنصف مساءً. وبعد توقف قصير لانتظام اللاعبين الدوليين في مراحل إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، تستأنف مباريات الدوري اليوم من الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي. ويسعى «الملك» إلى انتزاع فوز يضمن له مزاحمة «العميد» على مركز وصافة الترتيب العام للبطولة.

كما تشهد الجولة في التوقيت ذاته حلول البطائح ضيفاً على شباب الأهلي المتصدر، ولقاء يجمع الظفرة والوحدة في مباراة يرفع خلالها كلا الفريقين شعار تحقيق الانتصار الأول في الدور التمهيدي.

ويعول الشارقة في مواجهة النصر على تعويض خسارته الصعبة 26 أكتوبر الماضي أمام شباب الأهلي في الجولة الرابعة بواقع (93-95)، والعودة إلى سكة الانتصارات التي تضمن له الارتقاء إلى النقطة السابعة والدخول في شراكة مع النصر على وصافة الترتيب العام، فيما يطلبها «العميد» بشعار الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وحصد الانتصار الرابع على التوالي الذي يمنحه النقاط الثماني والبقاء على مقربة من شباب الأهلي المتصدر.

بدوره، يتطلع شباب الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، والارتقاء برصيده إلى 10 نقاط، في مواجهة تمنح الإحصاءات الفنية الأفضلية لأصحاب الأرض على حساب البطائح الثالث، برصيد ست نقاط. وفي المباراة الثالثة، يسعى الظفرة إلى فك شراكة المركز الأخير مع الوحدة، حيث لدى كل منهما ثلاث نقاط فقط.

• «الملك» يسعى إلى الدخول في شراكة على المركز الثاني بـ 7 نقاط مع النصر.