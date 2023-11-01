مشاركة كبيرة تشهدها بطولة المشرق للبادل

كشف اتحاد الإمارات للبادل تنس، عن تسجيل الجولة قبل الأخيرة من النسخة الافتتاحية من بطولة المشرق للبادل مستويات مشاركة غير مسبوقة من اللاعبين، مما يعكس الشعبية المتزايدة لرياضة البادل في دولة الإمارات، ويشكل احتفاءً بالرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم.

وأُقيمت البطولة على ملاعب الأكاديمية العالمية للبادل في الشارقة بين 27 و29 الجاري، وشهدت مسابقات مكثفة ضمن فئتي UAEPA 100 المفتوحة والناشئين أقل من 16 عاماً. واختتمت المنافسات المفتوحة فعالياتها بمباراة نهائية مشوقة، حيث حقق كلاوديو برو كاساسيكا وخافي بويرتو انتصاراً بنتيجة 2-1 على كل من سيباستياو ميندونكا وعلي ديواني، ليحصد الفائزون جوائز بقيمة 12000 درهم، بينما حصل أصحاب المركز الثاني على 6000 درهم. وفي فئة الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً، نجح مكتوم الكتبي وحمد الكوخردي بالتغلب على يوسف الحمادي وعبدالله العقيلي بنتيجة 2-0.

وتتجه حالياً بطولة المشرق نحو اختتام جولات موسمها في مجمع ناس الرياضي بدبي بين 8 و10 ديسمبر المقبل. وتشهد الجولة الأخيرة منافسات ضمن فئات UAEPA 10 للرجال وUAEPA 100 المفتوحة وفئة الناشئين تحت 16 عاماً.