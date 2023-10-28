كوريا الجنوبية تظفر بكأس "إسبيريتو سانتو" للسيدات في أبوظبي

فاز المنتخب الكوري الجنوبي بكأس "اسبيريتو سانتو للسيدات" للغولف بعدما سجل 22 ضربة تحت المعدل (554 ضربات)، وبفارق 4 ضربات عن منتخب الصين تايبيه الوصيف (558 ضربات وبمعدل 18 ضربة تحت المعدل)، وجاء المنتخب الاسباني في المركز الثالث (559 ضربات وبمعدل 17 ضربة تحت المعدل).

وتوج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف الفائزين في البطولة التي اسدل الستار عليها اليوم السبت على أرض نادي ابوطبي للغولف.

وبمنافسات الفردي حلت اللاعبة الصينية هواي شين بالمركز الأول (275 ضربة وبمعدل 13 ضربة تحت المعدل)، تلتها بالمركز الثاني اللاعبة الاسبانية سيتانيا فرنانديز (277 ضربة وبمعدل 11 ضربة تحت المعدل)، وحلت بالمركز الثالث اللاعبة الكورية كيوريم سيو بنتيجة 278 ض2ربة وبمعدل 10 ضربات تحت المعدل.



