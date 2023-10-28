«رأسية الطلياني».. 34 عاماً على أغلى هدف لكرة الإمارات

خلّد يوم 28 أكتوبر 1989 ذكرى مميزة في تاريخ الكرة الإماراتية، وذلك حين سجل أسطورة كرة الإمارات نجم المنتخب الأسبق عدنان الطلياني، هدفاً في شباك المنتخب الكوري ضمن تصفيات مونديال إيطاليا 1990، وكان سبباً مباشراً في التأهل الوحيد للمنتخب إلى كأس العالم.

وارتقى الأسطورة عدنان الطلياني عالياً فوق الجميع وهو يحمل آمال الجماهير وحوّل الكرة العرضية برأسه في شباك المنتخب الكوري الجنوبي، مسجلاً بذلك أغلى هدف في تاريخ الكرة الإماراتية في المباراة التي جمعت الطرفين في سنغافورة في 28 أكتوبر 1989، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990، وهو الهدف الذي كان مميزاً وتاريخياً تحولت قصته لاحقاً إلى فيلم وثائقي تحت اسم «أضواء روما».

وكان المنتخب قد وصل إلى الجولة الأخيرة من التصفيات وهو في الترتيب الثاني بخمس نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة بسبع نقاط، والصين ثالثاً بأربع نقاط، وكوريا الشمالية وقطر رابعاً بثلاث نقاط، والمنتخب السعودي أخيراً بنقطتين. وخلال هذه الجولة فازت قطر على الصين، والسعودية على كوريا الشمالية، لتقدمان خدمة كبيرة لـ«الأبيض» الذي كانت لديه فرصتا الفوز أو التعادل. ولم تسر الأمور في بداية المواجهة المصيرية كما كان يشتهي لاعبو المنتخب، إذ استقبلت شباكهم هدفاً مبكراً، لكن العبرة كانت بالخواتيم حين سجل الطلياني الهدف الأغلى من كرة رأسية حوّلت أحلام التأهل للمونديال إلى واقع.

ومايزال ذلك التأهل بمثابة إرث كروي تاريخي للمنتخب. وتم تحويل هذه المناسبة واللحظة المهمة في سنة 2016 إلى فيلم وثائقي تحت اسم «أضواء روما»، يروي القصة المثيرة في تاريخ الكرة الإماراتية.

وتتزامن ذكرى هدف الطلياني التاريخي مع يوم ميلاده في 30 أكتوبر 1964، وعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات، فإن الطلياني مايزال يحظى بتقدير كبير في الأوساط الرياضية بفضل أهدافه التاريخية التي جعلت منه أسطورة راسخة.

واعتزل الطلياني اللعب دولياً عام 1997 بعد خوض 163 مباراة سجّل خلالها 53 هدفاً دولياً، فيما أقيمت مباراة اعتزاله في يناير 2003 أمام يوفنتوس الإيطالي، وشهدت مشاركة العديد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، على غرار غابرييل باتيستوتا وجورج ويا.

ويستعد المنتخب الوطني حالياً لخوض تصفيات المونديال في نوفمبر المقبل، على أمل تكرار إنجاز 1990، وتحقيق التأهل للمرة الثانية إلى المونديال في كأس العالم المقبلة 2026.

• الطلياني سجل هدف تأهل المنتخب إلى مونديال إيطاليا خلال المباراة الأخيرة في التصفيات أمام كوريا الجنوبية في 28 أكتوبر 1989.