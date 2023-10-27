الجسمي والمدني يحملان آمال منتخب رفع الأثقال في البطولة العربية

يدافع منذر الجسمي (67 كغم) ومي المدني (71 كغم) عن ألوان المنتخب الوطني غداً السبت، بالبطولة العربية لرفع الأثقال للمنتخبات، بينما ينافس محمد هادي (67 كغم)، وهدى شكري وبرسيلا مونسيرات الفئة (71 كغم) عن شعار نادي أبوظبي ببطولة الأندية، في ثالث أيام الحدثين اللذين تستضيفهما القاهرة ويسدل الستار عليهما في 31 الشهر الحالي.

وكانت زهرة الهاشمي حلت خامسة الترتيب في منافسات وزن (49 كغم) باليوم الأول لمنافسات "العربية" وتسبب خطأ بسيط نتج عن عدم الخبرة في ابتعادها عن الفوز بواحدة من الميداليات الثلاثة، وقد أكدت بعد نهاية منافسات وزنها، أنها حزينة علي عدم الصعود إلى منصة التتويج في أول مشاركة خارجية لها على الإطلاق، لكنها في الوقت نفسه خرجت بتجربة مثمرة ستكون عوناً لها في المستقبل، فيما أثني أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي على زهرة مشيراً إلى أنها ظهرت بشكل مشرف، وأن أبواب المستقبل ستكون مشرعة أمامها خاصة أنها تمتلك قدرات جيدة وباكتساب الخبرة ستكون منافسة قوية في وزنها عربياً وقارياً.

من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال عبدالله الشامسي بالمردود الذي قدمته زهرة الهاشمي، وتمنى التوفيق لبقية لاعبي المنتخب والنادي في المنافسات، مؤكداً أن المشاركة الإماراتية على صعيد النادي والمنتخب يمثل خطوة مهمة في للعبة في الدولة، ومقدمة لمزيد من المشاركات الخارجية، وشدد في الوقت نفسه أن العناصر الموجودة في المنتخب والنادي قادرة على تحقيق نجاحات والعودة بإنجاز جديد للرياضة الإماراتية.



