ألعاب القوى والرماية والقوس والسهم تدشن منافساتها في «البارالمبية الآسيوية» اليوم

افتتح نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، دينغ شيويه شيانغ، أمس، دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة، التي تستضيفها هانغتشو خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

أقيم حفل الافتتاح على استاد هانغتشو الأولمبي، المعروف باسم «اللوتس الكبيرة»، وسط حضور جماهيري كبير يقدر بنحو 80 ألف متفرج، يتقدمهم رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ورئيس اللجنة المنظمة للدورة رئيس اللجنة البارالمبية الصينية، زهانج هايدي.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية على مدار نحو 90 دقيقة، فيما شارك كل من اللاعب بدر الحوسني (ألعاب القوى)، واللاعبة هيفاء النقبي (رفعات القوة) في رفع علم الإمارات خلال طابور عرض البعثات الـ44 المشاركة.

وتدشن منتخباتنا الوطنية لألعاب القوى والرماية والقوس والسهم، اليوم، أولى منافساتها في الدورة، في حين يواصل منتخب الريشة الطائرة خوض منافسات يومه الثالث.

ويمثل منتخب ألعاب القوى في منافسات اليوم الأول، أربعة لاعبين يشاركون في ثلاثة سباقات، هم: الثلاثي محمد القايد وأحمد نواد ومحمد عثمان، في نهائيات سباق 100 متر رجال فئة (T34)، وبدر الحوسني في تصفيات سباقي 1500 متر لفئة (T54)، ونهائيات 5000 متر رجال للفئة نفسها، وتقام المنافسات على مضمار استاد هوانغ لونغ.

ويظهر منتخب الرماية للمرة الأولى أيضاً من خلال مشاركته في تصفيات ونهائيات مسابقة البندقية 10 أمتار وقوف، فئة (SH1)، والتي يشارك فيها الراميان عبيد الدهماني، وعبدالله سيف العرياني، وتقام منافساتها في مركز فيانج يانهو الرياضي.

ويستهل منتخب القوس والسهم منافساته من خلال مشاركة اللاعب محمد الشحي في تصفية مسابقة الفردي المجمع لفئة (W2) في جولتين متتاليتين على مدار اليوم، بمركز فيانغ يانهو الرياضي أيضا.

ويواصل منتخب الريشة الطائرة منافساته في ثالث أيام المسابقة، عبر الثنائي جمال البدواوي ومحمد الزرعوني، في منافسات فردي الرجال، حيث يلتقي الأول مع الياباني أوسامو نغاشيما في فئة (WH1)، ويواجه الثاني الصيني سين شاو في فئة (WH2)، على صالة مركز بينغينغ الرياضي.

5200 مشارك من 44 دولة

عقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً، أمس، بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية زاهو سوجينغ، والأمين العام للجنة المنظمة المتحدث الرسمي شين ويغين.

وأعلن خلال المؤتمر عن الأرقام النهائية للمشاركين التي بلغت نحو 5200 مشارك، من بينهم 3000 رياضي من 44 دولة، يتنافسون في 566 سباقاً ومسابقة، ضمن 22 رياضة.

من جانبه، أكد ماجد العصيمي أن الهدف الرئيس لإقامة هذه الدورة يتعلق برفع مستوى الوعي في جميع أنحاء آسيا، والتأكيد على أحقية أصحاب الهمم في الاندماج في المجتمع، وأن الرياضة جزء لا يتجزأ من أنشطة هذا المجتمع. وأضاف: «مشاركة الإمارات في النسخة الرابعة على التوالي، وبعدما حافظت على مشاركتها في كل النسخ السابق يعد استمراراً في النهج للحفاظ على المكاسب التي حققها أصحاب الهمم، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وإيمانهم بأحقية هذه الفئة من نيل حظوظها في الاندماج داخل المجتمع».