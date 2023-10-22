"الفجيرة للفنون القتالية" بطلا لبطولة "الصداقة الإماراتية الكورية" للتايكواندو

حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الاول في بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو، والتي نظمها اتحاد الامارات للتايكواندو امس في نادي الشارقة.وتمكن لاعبو نادي الفجيرة من الفوز بجميع الفئات وهي الشباب، والانسات، والرجال، والسيدات، اضافة الى الفوز بـ 29 ذهبية و7 فضيات، جامعا 304 نقطة في سباق الفوز بدرع الدوري العام.

وحضر المنافسات، الدكتور أحمد الزيودي رئيس مجلس ادارة اتحاد التايكواندو، والسفير الكوري في الإمارات، يو جيه سونج، ورئيس ادارة الالعاب الفردية في نادي الشارقة سليمان الهاجري وعدد من القيادات الرياضية. وشارك في البطولة 100 لاعب من جميع اندية الدولة كما وقدم فريق من الجيش الكوري عروض في التايكواندو ابهرت الحضور.