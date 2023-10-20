الأرقام تكشف عن منافسة خماسية محتدمة على لقب دوري «المحترفين»       

كشفت الإحصاءات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية، مع نهاية الجولة الخامسة من دوري «أدنوك» للمحترفين، عن نقاط القوة والضعف التي يمتلكها خماسي الصدارة، وتمنح كلاً منهم الحظوظ المتساوية في مساعيهم للظفر بدرع الدوري، في ظل تفوق العين رغم خسارته أمام النصر بهدف دون رد، على صعيد الأكثر تسجيلاً للأهداف بمعدل 2.9 هدف بالمباراة، وقابلته صلابة دفاعية للمتصدر شباب الأهلي باعتلائه قائمة الأقل معدلاً في استقبال الأهداف (0.6 هدف في المباراة).

ورغم نجاح حامل اللقب شباب الأهلي في الانفراد بصدارة ترتيب دوري الموسم الجاري برصيد 13 نقطة، وتخلي العين عن صدارته بالتراجع إلى مركز الوصافة برصيد 12 نقطة، إلا أن كلاً من الوصل، الذي فرط في الجولتين الأخيرتين بأربع نقاط واحتل المركز الثالث بالترتيب (11 نقطة)، والجزيرة والشارقة صاحبي المركزين الرابع والخامس برصيد 10 و9 نقاط، يمتلك كل منهم معدلات أداء وإحصاءات فنية ليست ببعيدة عن ثنائي الصدارة.

وتتجه فرق الدوري، لاستثمار فترة التوقف الحالية الممتدة حتى 27 أكتوبر الجاري، لإعادة ترتيب أوراقها، خصوصاً خماسي الصدارة الذي يأمل كل منهم تدارك نقاط الضعف وتعزيز نقاط قوته وتحقيق الطموح في الابتعاد بالترتيب.

«الإمارات اليوم» ترصد، خمسة من معدلات الأداء والجوانب الفنية التي يمتلكها خماسي الصدارة من حيث نقاط القوة، التي تشير إلى قدرة كل منهم للاستمرار في المنافسة على لقب دوري الموسم الجاري، وفقاً للآتي:



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