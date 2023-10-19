دبي تستضيف نصف ماراثون آسيا 11 نوفمبر المقبل

كشف اتحاد ألعاب القوى عن نشاط الموسم الجديد 2023-2024، الذي يتضمن 19 بطولة رسمية على المستويين المحلي والدولي، من 19 الجاري إلى مايو المقبل، إلى جانب إطلاق أربعة مراكز تدريب لتطوير المواهب في أربع مدن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس، عقده رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور محمد المر، بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، ونائب رئيس الاتحاد، فهد عبدالله بن جمعة.

وبرز خلال المؤتمر تقديم جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم لكل لاعب أو لاعبة ينجح في تسجيل رقم قياسي جديد على صعيد «فئات الشباب».

كما تم الإعلان عن استضافة دبي نصف ماراثون آسيا، في 11 نوفمبر المقبل، وذلك لأول مرة، بمشاركة نحو 1000 عداء وعداءة من 45 دولة، كما سيقام على هامش الماراثون فعاليات مرافقة، أبرزها (سباقا 5 كلم والميل)، بمشاركة إجمالية تصل إلى 2500 رياضي من مختلف الجنسيات.

وقال محمد المر إن «الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً على صناعة الأبطال ورفع القدرة التنافسية، وأطلقنا أربعة مراكز تدريب متخصصة: في رأس الخيمة للسرعات، وفي خورفكان للوثب والرمي، وفي كلباء للمسافات المتوسطة، وفي دبي لمختلف الألعاب، ونعمل على إقامة مركز تدريبي خامس في أبوظبي، وسيكون المواطنون محور اهتمامنا بالدرجة الأولى، مع منح الفرصة لبقية الفئات للمشاركة ودعمها أيضاً.

• تقديم جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم لكل لاعب أو لاعبة ينجح في تسجيل رقم قياسي جديد على صعيد «فئات الشباب».