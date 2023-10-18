6 اتحادات ضمن المرحلة الأولى لمشروع «تحول الاتحادات الرياضية»

استعرضت الهيئة العامة للرياضة آلية وضع مشروع «تحول الاتحادات الرياضية»، وهو واحد من ثلاثة مشاريع تحولية رئيسة من أصل الـ17 التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وذلك خلال اجتماع مع عدد من الفنيين والإداريين من ستة اتحادات رياضية، هي: القوس والسهم، والجودو، والرماية، والمبارزة، وألعاب القوى، والدراجات كمرحلة أولى للمشروع، لتمكين الاتحادات من تنفيذ المشاريع والمبادرات التي لديها تأثير إيجابي وفعال على نمو الرياضة الإماراتية، بما يعزز فرص ونتائج الرياضيين الإماراتيين في البطولات القارية والدولية.

شارك في الاجتماع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

ويشتمل مشروع تحول الاتحادات الرياضية على عدد من المخرجات المحورية، أبرزها بناء قيادة وحوكمة فعالة في كل اتحاد رياضي، وتخصيص المهام، وتحديد خطط استراتيجية، ومؤشرات أداء رئيسة واضحة، وتأسيس منظومة منتجة تحظى بالخبرة الإدارية والمعرفة الفنية اللازمة لدى الاتحادات، واستخدام فعال وشفاف للتمويل لتنمية الاتحادات، وجعل المنظومة مستقلة مادياً.