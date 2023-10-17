الجنيبي «الموقوف محلياً» مرشح لجائزة تحكيمية «آسيوية»

رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي عمار الجنيبي لجائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا، ضمن قائمة جوائزه السنوية التي شملت 17 فئة، من بينها فئة التحكيم التي ضمت إلى جانب الجنيبي، الأسترالي كريس بيل الذي تم ترشيحه لجائزة أفضل حكم في آسيا، ومواطنيه انتون شتانين، وآشلي بيكهام لجائزة أفضل حكم مساعد.

وجاء ترشيح الاتحاد القاري للجنيبي على الرغم من أنه موقوف إدارياً عن التحكيم في دوري أدنوك للمحترفين بقرار إداري من لجنة الحكام، وعلى الرغم أيضاً من أن اتحاد الكرة الإماراتي لم يكشف حتى الآن، التفاصيل الخاصة بسبب إيقافه، إذ لم يظهر الجنيبي حتى الآن في إدارة أي مباراة محلية خلال الموسم الكروي الحالي 2023-2024، على الرغم من أنه يعد أحد أفضل قضاة الملاعب على مستوى قارة آسيا، كونه يوجد ضمن حكام النخبة في لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الجنيبي قد أوقف عن التحكيم محلياً في بداية الموسم الكروي الماضي قبل أن تُسند إليه لاحقاً مباريات في الدوري والمسابقات المحلية الأخرى، إذ قاد سبع مباريات في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، مقابل 17 مباراة قادها في الدوري الموسم قبل الماضي.

وعلى صعيد قارة آسيا، قاد الجنيبي أخيراً مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما كان حكماً لتقنية الفيديو في مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في نصف النهائي.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت سابقاً إحصائية رسمية أظهرت أن آخر مباراة قادها الجنيبي في الدوري كانت في 31 مارس الموسم الماضي، وجمعت البطائح وعجمان ضمن الجولة 21، وانتهت بالتعادل 1-1.