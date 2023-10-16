«مناضل سعفان» يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

حقق الجواد «مناضل سعفان» لقب المحطة المصرية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أول من أمس، في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ30 للكأس الغالية.

وتمكن «مناضل سعفان» العائد لاسطبلات سعفان، وتحت إشراف المدرب ميشيل كوكيدس، وقيادة الفارس جوجور، من حصد لقب الشوط الرابع (الرئيس)، حيث قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر بزمن 1:58:00 دقيقة، بفارق طول عن صاحب المركز الثاني «بريق الأمل»، فيما جاء ثالثاً «ميسون الأصيل».

شهد المهرجان وتوج الفائزين سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس، وصالح جمعة السعدي نائب سفير الدولة لدى مصر، وفليكس يوسف رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر. من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات الكأس في تصريح صحافي: «سعداء بتواصل نجاحات سباقات الكأس الغالية وامتدادها للمحطة الـ12 في جمهورية مصر الشقيقة، كما نشيد بالجهود التنظيمية، والدور المميز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وحرصها على تحقيق المشاركة الواسعة لملاك ومربي الخيل في مهرجان الكأس الغالية، ومحطة مصر تمثل مفخرة لسلسلة سباقاتنا العالمية».