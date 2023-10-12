الهاملي: التأهل إلى "باريس 2024" طموح أصحاب الهمم في الألعاب البارالمبية الآسيوية

أكد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية محمد فاضل الهاملي إن طموحات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقبلة، تتخطي حاجز تحقيق الإنجازات والنتائج الطيبة إلى طموح تحقيق الأرقام التأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة البارالمبية الوطنية، اليوم الخميس في دبي، للإعلان عن بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشارك في النسخة الرابعة لـ"الألعاب البارالمبية الآسيوي" هانجشتو بالصين خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.

حضر المؤتمر أيضا ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مدير البعثة، وصالح الرياحني المدير الفني للجنة، وسهام الرشيدي لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، عضو مجلس اللاعبين الآسيوي لأصحاب الهمم، وعدد من ممثلي اندية اصحاب الهمم بالدولة واللاعبين واللاعبات المشاركات في الدورة.

وتشارك الإمارات بـ41 لاعباً ولاعبة (28 لاعباً و13 لاعبة) يتنافسون في 8 رياضات؛ هي ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم، والدراجات والرماية والجودو، والبوتشيا والريشة الطائرة.

ويشارك في الدورة 43 دولة يمثلهم 4 الآف رياضي، يتنافسون في 22 رياضة و566 مسابقة، وتقام منافساتها في 19 منشأة وموقعاً رياضيا بمدينة هانجتشو.

وعبر الهاملي، الذي سيتولى رئاسة بعثة منتخب الإمارات في الدورة، عن ثقته في قدرة أبطال وبطلات الإمارات في الحفاظ على مسيرة الإنجازات التي سبق وأن حققتها الأجيال السابقة، والتطلع إلى تحقيق إنجازات أفضل.

وقال: "الألعاب البارالمبية الآسيوية حدث تنافسي قاري مهم باعتباره المحك الرئيسي لأصحاب الهمم في القارة، ونتمنى أن يحافظ أبنائنا على رصيد الانجازات التي اعتدنا على تحقيقها سابقاً، علاوة ان هذه الدورة تعد محطة رئيسية في سبيل التأهل إلى أولمبياد "باريس 2024".

وضمنت الإمارات بالفعل تأهل 6 لاعبين إلى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" في ألعاب القوى والرماية والدراجات الهوائية.

وأضاف: "رياضات أصحاب الهمم تحظى بدعم وثقة كبيرين من القيادة الرشيدة في الإمارات، وهو الأمر الذي كان حافزاً لنا على تحقيق أفضل النتائج في كل المحافل الدولية والقارية والإقليمية التي شاركنا فيها".

وأعلن الهاملي عن رصد مكافآت تحفيزية للاعبي ولاعبات منتخب الإمارات في حال نجاحهم في تحقيق الأرقام التأهيلية إلى "باريس 2024".

وفي نفس الوقت أكد على أهمية الدور الذي تلعبه أندية أصحاب الهمم في الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية في إعداد وتحضير هؤلاء الأبطال والبطلات وتقديمهم لنيل شرف تمثيل الدولة.

وأشاد الهاملي بشركاء اللجنة البارالمبية الوطنية وعلى رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي و"بورياليس" و"مبادلة"، معتبراً أن دورهم كان مؤثرا خاصة فيما يتعلق بالمشاركات المحلية والقارية، متمنياً ان تحذوا باقي المؤسسات الوطنية والاقتصادية حذوهم في القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

فيما اكد ذيبان المهيري على اكتمال جاهزية جميع لاعبي منتخب الإمارات بعد خوضهم للمعسكرات التحضيرية استعدادا للمشاركة في هذه الدورة، ورغبة جميع اللاعبين في تحقيق إنجازات جديدة تحافظ لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات على تفوقها، علاوة على الهدف الإستراتيجي المتمثل في التأهل إلى أولمبياد "باريس 2024".

ووجهت سهام الرشيدي، الشكر للجنة البارالمبية الوطنية على جهودها، وتوفيرها كل الظروف المساعدة لتحضير اللاعبين لخوض هذا المعترك القاري.

وطالبت زملائها من اللاعبين واللاعبات بضرورة الالتزام وأن يكونوا على قدر حسن الظن بهم، ويحققوا من النتائج التي تتلاءم مع طموحات الإمارات.