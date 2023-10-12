مصر وزامبيا.. قمة إفريقية في ضيافة الإمارات

سيكون استاد هزاع بن زايد في مدينة العين على موعد مع قمة إفريقية ودّية بين المنتخبين المصري والزامبي الساعة 08:00 مساء اليوم، ضمن المعسكر الذي يقيمه «الفراعنة» في العين، في إطار تحضيرات الطرفين للاستحقاقات المهمة لهما في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024، وتصفيات كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من أن المواجهة ودّية، فإنها بمثابة اختبار قوي للطرفين، إذ غالباً ما تحضر الإثارة في لقاءاتهما. وتعد هذه المباراة 19 بينهما، حيث فازت مصر في 11 مباراة، وزامبيا في ثلاث، بينما تعد ثاني مباراة ودية بينهما في الإمارات بعد لقاء 2015.

وكانت مباراة 2015 أقيمت على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وانتهت بفوز «الفراعنة» بثلاثية أحمد حسن كوكا (هدفين)، وهدف من عمرو جمال. ويعد الثنائي محمد صلاح ومحمد النني الوحيدين الموجودين في تشكيلة المنتخب الحالي وشاركا في تلك المباراة.

وكانت بعثة مصر وصلت مطلع الأسبوع الجاري لإقامة المعسكر المغلق في مدينة العين، وقد أجرى المنتخب المصري حصة تدريبية على استاد طحنون بن محمد بـ«القطارة» شهدت مشاركة جميع اللاعبين، بينما خاض الجانب الزامبي حصة تدريبية على الملعب الفرعي في استاد خليفة بن زايد. وتشهد تشكيلة مصر عودة لاعب وسط الأهلي، إمام عاشور، بعد أن غاب عن معسكري يونيو وسبتمبر الماضيين بداعي الإصابة، ومع تعافيه وتألقه مع فريقه جرى استدعاؤه للقائمة الدولية مجدداً، كما ضمت التشكيلة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ويلتقي المنتخب المصري في ثانية وديّاته الاثنين المقبل، مع المنتخب الجزائري، في إطار التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، وتأكيداً للقيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي تعاون مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر لاستضافة الأحداث الرياضية المصرية المهمة على أرض الإمارات، خصوصاً مع النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في استضافة «السوبر المصري» بتميز فني وجماهيري شهد له الجميع.

• المنتخب المصري يخوض لقاءين ودّيين في الإمارات أولهما أمام زامبيا اليوم، وثانيهما في مواجهة الجزائر الاثنين المقبل.