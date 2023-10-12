4 أهداف لبينتو من «ودية» الكويت.. أبرزها تطبيق طريقة اللعب مع «الأبيض»

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ثاني مباراة ودية في عهد المدرب الجديد البرتغالي بينتو، وستكون أمام الكويت، بعد أن فاز في الودية الأولى شهر سبتمبر الماضي برباعية على كوستاريكا. وتأتي مباراة اليوم ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات المشتركة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027، وكذلك نهائيات كأس آسيا 2023، التي تقام يناير المقبل في قطر.

ويسعى بينتو خلال هذه المباراة إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية، تتمثل في تطبيق طريقته في اللعب، والعمل على ترسيخها لدى اللاعبين، وكذلك منح الفرصة لأكبر عدد من العناصر الشابة الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة وباتوا يشكلون النسبة الأكبر من لاعبي المنتخب، ثم العمل على الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مبارياته المقبلة، فيما الهدف الرابع يتمثل في معرفة مستويات اللاعبين الفنية وتقييم أداء كل لاعب.

وأنهى المنتخب تحضيراته لهذه المباراة بإجراء تدريبه الرئيس، أمس، على الملعب الفرعي بنادي الوصل، ركز خلاله الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، خصوصاً بعد التغييرات المهمة التي حدثت على صعيد قائمة المنتخب بضم العديد من اللاعبين الشباب مقابل استبعاد لاعبين كبار من القائمة، رغم أنهم ظلوا لسنوات طويلة يشكلون العمود الأساسي للمنتخب، مثل لاعب شباب الأهلي وليد عباس، ولاعب العين بندر الأحبابي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين منتخبنا والكويت كانت في كأس الخليج 25، التي أقيمت يناير الماضي في ضيافة البصرة العراقية، وخسر «الأبيض» بهدف لصفر من الكويت في لقاء بالدور الأول. ويضم المنتخب الكويتي عدداً من العناصر المميزة، ويستعد أيضاً بدوره لتصفيات المونديال وكأس آسيا.

الأهداف الأربعة

■ تطبيق طريقة بينتو في اللعب، والعمل على ترسيخها لدى اللاعبين.

■ منح الفرصة لأكبر عدد من العناصر الشابة.

■ الاستقرار على التشكيلة الأساسية للمنتخب.

■ معرفة مستويات اللاعبين الفنية وتقييم أداء كل لاعب.

استبعاد محمد الشامسي بسبب الإصابة

أكد مدير المنتخب، ياسر سالم أن حارس مرمى الوحدة، محمد الشامسي غادر معسكر المنتخب أمس، بعدما أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها تحت إشراف طبيب المنتخب إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في ربلة الساق، مشيرا إلى أنه حسب التقرير الطبي فإن الشامسي بحاحة إلى العلاج لفترة تراوح بين ثمانية إلى 10 أيام. وأكد ياسر سالم لـ«الإمارات اليوم» أن المعسكر الحالي للمنتخب يأتي استكمالا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب للاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة كوستاريكا الماضية، وتحقيقه الفوز 4-1، يجب البناء عليه في الفترة المقبلة.