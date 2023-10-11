«ليمون بوب» يسطع في «مايل شامبيونشيب نامبو هاي» الياباني

سطع نجم فريق «غودولفين» العالمي الجواد «ليمون بوب»، بإشراف المدرب هيراياسو تاناكا، مجدداً مع عودته لعالم السباقات بعد غياب دام 198 يوماً، بانتزاعه لقب سباق «مايل شامبيونشيب نامبو هاي» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر رملي، أمس، على مضمار «مورويكا» الياباني.

وأضاف «ليمون بوب» بلقب مضمار «مورويكا» الانتصار التاسع في مسيرته المقتصرة على 13 مشاركة بعالم السباقات، والثاني له في الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد فوزه مطلع العام الجاري بلقب «فيرواري ستيكس» على مضمار «طوكيو».

واستطاع الفارس رويسي ساماي أن يحقق انطلاقة سريعة لدى خروج «ليمون بوب» من البوابة، ما سمح بالتقدم بفارق ثلاثة أرباع الطول، والانتقال تدريجياً للانفراد بالقمة، وتوسيع الفارق عند دخول المسار المستقيم قبل 400 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و33 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، بفارق الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الياباني «إيغنيتر»، بإشراف المدرب ماساشي أتاراشي وقيادة الفارس تسوباسا ساساغاوا، وذهب المركز الثالث لمصلحة الفرس اليابانية «ليدي بوغ» بقيادة الفارس مانابو ساكاي وإشراف المدرب يوشيهيتو كينادي.

وعلق رئيس «غودولفين» في اليابان، هاري سويني، على انتصار «ليمون بوب» بقوله في تصريحات صحافية: «قدم (ليمون بوب) أداءً مميزاً، وفي الواقع لم نتوقع أن يركض مع انطلاقة السباق في المقدمة، ومن ثم الانفراد بالصدارة، وكان هناك همس مسموع من الجمهور حول قدرته على تحقيق الفوز بعد ابتعاده بالمقدمة في مراحل مبكرة، إلا أن الفارس قاده بشكل ممتاز، وحقق الفوز دون عناء حتى عبور خط النهاية».