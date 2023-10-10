الفجيرة يقيل الحوسني ويتعاقد مع المدرب ماركوف

أعلن نادي الفجيرة الرياضي التعاقد مع المدرب الصربي زيلكو ماركوف، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعد الاستغناء عن المدرب المواطن محمد الحوسني، عقب خسارة الفريق أول من أمس أمام الوافد الجديد فريق غلف يونايتد بهدف نظيف. وسبق للمدرب ماركوف قيادة حتا في أول جولتين في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، وأقيل من منصبه بعد تراجع الأداء وسوء النتائج. وبإقالة الحوسني يتراجع عدد المدربين المواطنين في دوري الهواة إلى تسعة مدربين.