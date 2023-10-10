أصحاب الهمم يضعون لمساتهم الأخيرة قبل المشاركة في «الآسياد»

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن مشاركتها بـ41 لاعباً ولاعبة في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري بمشاركة 43 دولة.

وتتوزع بعثة الإمارات بين 28 لاعباً و13 لاعبة يتنافسون في ثماني رياضات من إجمالي 22 لعبة (24 تخصصاً) تتضمنها منافسات الدورة بإجمالي 438 مسابقة في كل الرياضات. والرياضات التي ستشارك فيها الإمارات هي: ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم، والدراجات والرماية والجودو، والبوتشيا والريشة الطائرة. من جهته، اطمأن الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ذيبان المهيري على سير مجرى التدريبات خلال المعسكر الداخلي المقام حالياً لبعثة منتخبنا الوطني لوضع اللمسات النهائية لفرسان الإمارات، وقال في تصريحات صحافية: «إن بعثة الإمارات لأصحاب الهمم تشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بطموح المنافسة في جميع الرياضات معززة بالمساندة والدعم الكبيرين اللذين يلقاهم نجوم منتخباتنا الوطنية من القيادة الرشيدة الحريصة على أن يتبوأ أبطال الألعاب البارالمبية مكانتهم المستحقة دولياً وقارياً».