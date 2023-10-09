حي الشندغة التاريخي يستضيف أقوى منافسات الجري للسيدات

فازت جستن غراهام بالمركز الأول لمسافة 10 كيلو متر في سباق «جري السيدات» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في حي الشندغة التاريخي بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، بزمن 42:12 دقيقة، وتلتها هبة عبد الحميد في المركز الثاني بزمن 51:49 دقيقة، وحلت استير استيبان جارسيا في المركز الثالث بزمن 52:31 دقيقة، فيما نالت زينة شوبار المركز الأول لفئة 50 عاما فما فوق بزمن 54:49 دقيقة.

وفي سباق 10 كيلومترات لفئة (18-39 عاما)، حازت آنا ياشيكوفا على المركز الأول بزمن 43:44 دقيقة، تلتها باولينا باسكارو في المركز الثاني بزمن 46:37 دقيقة، وحلت سونيا زابوروسكا في المركز الثالث بزمن 56:25 دقيقة.

ونالت خلود السعدي المركز الأول، بسباق 5 كيلومترات بزمن قدره 21:59 دقيقة، تلتها ميشيل بيريرا في المركز الثاني بزمن 23:34 دقيقة، وحلت فاطمة فريح في المركز الثالث بزمن 23:34 دقيقة.

وفي سباق 2.5 كيلومتر لفئة 18 عاما فيما فوق، تمكنت هبة علي من الحصول على المركز الأول بزمن 12:14 دقيقة تلتها ميرا مروان في المركز الثاني بزمن 12:30 دقيقة، وحلت بخيتة خليفة في المركز الثالث بزمن 12:32 دقيقة، وفي فئة (10-14 عاما) وفازت آمنة الجسمي بالمركز الأول بزمن 23:25 دقيقة، وفي فئة (15-17 عام)، فازت سمية فيصل بالمركز الأول بزمن 15:34 دقيقة، تلتها روضة حسن في المركز الثاني بزمن 17:19 دقيقة، وحلت فاطمة الزعابي في المركز الثالث بزمن 19:57 دقيقة، وفي (فئة 5-9 سنوات) فازت جوناس فايسنفيلد بالمركز الأول بزمن 14:36 دقيقة، وجاءت شقيقتها لارا فايسنفيلد في المركز الثاني بزمن 14:38 دقيقة، وحلت كلوي إيورز في المركز الثالث.

وحصلت المشاركات على ميداليتان من بين 4 ميداليات تم تصميمها بأسلوب مبتكر لتشكل سويًا اسم دبي من جهة ومن الجهة الأخرى تحمل شعارات أربع معالم سياحية في دبي.

وحملت الميدالية الأولى شعار مدينة إكسبو دبي فيما حملت الميدالية الثانية شعار حي الشندغة التاريخي، وستحمل الميدالية الثالثة شعار برواز دبي، والميدالية الرابعة شعار بحيرات الحب.

ويتضمن «سباق دبي لجري السيدات» أربعة مراحل تقام كل مرحلة في أحد الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة في إمارة دبي، مما يمنح المشاركات والمتابعين الفرصة للاستمتاع بأجمل المناطق في الإمارة والتعرف على مواقع الجذب السياحي وذلك دعمًا لقطاع السياحة الرياضية الداخلية.

وتقام المرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) في حديقة زعبيل يوم السبت المقبل.