«أبيض الشاطئية» يغادر إلى معسكر إسبانيا

غادر منتخب الكرة الشاطئية، ظهر أمس، إلى معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي يقام من الثامن إلى 19 الجاري، وذلك ضمن محطة إعداده الثانية لمشاركته المقبلة في مونديال الكرة الشاطئية، الذي يقام في دبي فبراير 2024.

ويشارك المنتخب خلال معسكر إسبانيا في البطولة الدولية التي تنظمها اللجنة التنفيذية للعبة بـ«الفيفا»، المقرر إقامتها من 13 إلى 15 الجاري، حيث يلتقي إسبانيا يوم 13، ثم يواجه البرازيل يوم 14، فيما يقابل المكسيك يوم 15 الجاري.

وضمت قائمة المنتخب 16 لاعباً هم: محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبدالرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، وكمال علي. وحرص عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، عمر الحاج المهيري، على توديع بعثة المنتخب في مطار دبي الدولي قبل مغادرتهم إلى إسبانيا.

وكان المنتخب أتم محطة إعداده الأول عبر معسكره الداخلي الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بدبي من 21 إلى 29 سبتمبر الماضي، وخاض خلاله ثلاث مباريات دولية ودية أمام المنتخب السعودي، حيث فاز في المباراتين الأولى والثانية، بينما خسر في الثالثة.

المنتخب يشارك في دورة دولية ودية مع إسبانيا والبرازيل والمكسيك.