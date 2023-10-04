منتخب الفروسية يتوج بميدالية برونزية في «آسياد هانغتشو»

أهدى منتخب الفروسية أمس الإمارات الميدالية السابعة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 الجاري، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية. وجاءت ميدالية الفروسية من خلال برونزية في مسابقة الفرق لقفز الحواجز.

وأهدى المنتخب الميدالية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وأعرب الفرسان في تصريح صحافي عن سعادتهم بهذا الإنجاز الجديد الذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة الفترة الماضية من أجل تشريف رياضة الإمارات في هذا المحفل الرياضي القاري. وحصد المنتخب السعودي الميدالية الذهبية، فيما توجت قطر بالفضية ضمن نفس المسابقة. وشهدت المنافسات مستويات متقاربة في جميع مراحل المسابقة سواءً الجولة الأولى التي بلغ ارتفاع الحواجز فيها 140 سم وتأهل خلالها الفرسان بجدارة أو في الجولة الثانية بذات الارتفاع وأنهاها رباعي المنتخب محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي دون ارتكاب أخطاء، ليصل المنتخب إلى مرحلة «التمايز» التي ارتفعت فيها مستويات الحواجز إلى 145 سم وشهدت حسم الميداليات الملونة والمراكز الأولى لمسابقة الفرق.

وأكد سالم السويدي أن حظوظ المنتخب الوطني للفروسية مازالت قائمة لتعزيز حصاد الإمارات بميداليات أخرى في مسابقة الفردي ( غدا الجمعة)، وقال: قدمنا أداء رائعا وكنا على قدر المسؤولية بتحقيق الميدالية البرونزية لكننا كنا نطمح للأفضل، وأتمنى أن نوفق في تعزيز رصيد الإمارات بتتويجات أخرى في المشاركات المقبلة. وارتفع حصاد الإمارات إلى 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 ميداليات برونزية تحققت في 3 رياضات هي الجودو، والدراجات، والفروسية.