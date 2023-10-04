سباق «طيران الإمارات - دبي الجائزة الكبرى للإبحار» في ميناء راشد 9 ديسمبر المقبل

أعلنت الجائزة الكبرى للإبحار (سيل جي بي) عن عودة سباق «جائزة طيران الإمارات - دبي الكبرى للإبحار» إلى ميناء راشد بدبي في التاسع من ديسمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع «بي آند أو ماريناز».

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «ترحّب البطولة هذه السنة بـ«طيران الإمارات» شريكاً أساسياً جديداً، إضافة إلى (بي آند أو ماريناز) شريكة بطولة العام الماضي، التي يترأسها حمزة مصطفى، وحققت نجاحاً كبيراً، من خلال بيع جميع الأماكن المخصّصة للجمهور».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للجائزة الكبرى للإبحار (سيل جي بي)، راسل كوتس: «سعيدون بالعودة مجدداً إلى دبي بعد النجاح المبهر لحدث العام الماضي، ما سيساعدنا في تعزيز طموحاتنا الرامية لتوسعة نطاق انتشار هذه الرياضية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ونتطلع الآن، مع الشريكين الرائعين (طيران الإمارات) و(بي آند أو ماريناز)، لما يُمكن أن تقدّمه جولة دبي هذه السنة عبر استقبال مزيد من المتفرّجين واستضافتهم في استاد السباق في ميناء راشد».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات» عدنان كاظم: «تدعم (طيران الإمارات) رياضة الإبحار منذ نحو 20 سنة، وبالتالي فإن استقبال البطولة في دبي يرسخ مكانة المدينة محطة أساسية ضمن أجندة السلسلة الدولية، ويُعدّ مبعث فخر واعتزاز لنا».