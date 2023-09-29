العين تستضيف «أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة (3×3)

تستضيف العين بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، على مدار يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتجري منافسات البطولة في محيط استاد هزاع بن زايد.

وذكر بيان صحافي: «يشارك في البطولة أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، من الحائزين ميداليات أولمبية، ونجوم محترفين، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء الفرق المتأهلة المشاركة في البطولة».

وأتاح مجلس أبوظبي الرياضي من خلال حرصه على تنمية اللعبة، وتيسير وصولها إلى المجتمع المحلي، فرصة المنافسة في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية إلى فرق الهواة من مختلف أنحاء الدولة للتسجيل في بطولة هذا العام، والمنافسة على جوائز استثنائية، علماً بأن البطولة المجتمعية تقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي: «نكرس، منذ سنوات، جهودنا لزيادة شعبية كرة السلة الثلاثية في أبوظبي، وتتجلى هذه الرؤية بوضوح في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية».