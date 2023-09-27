البلوشي: النتائج ستتحسن.. حتا لن يهبط

وعد لاعب خط وسط نادي حتا منصور البلوشي، جماهير وإدارة النادي، بتحسن نتائج «الإعصار» في الجولات المقبلة، ومغادرة المركز الأخير في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وقال البلوشي في تصريحات صحافية: «حتا يتحسن من مباراة إلى أخرى، والفريق تطور كثيراً بعد قدوم المدرب الإيطالي فيفياني الذي أحدث نقلة كبيرة على مستوى الأداء، وهذا ما كان واضحاً في مباراة الوحدة في الجولة الثالثة التي خسرنا نتيجتها بهدف نظيف لعدم التوفيق، إذ إن الحظ الذي لم يقف مع الفريق في العديد من الكرات التي كانت على الأقل كفيلة بتحقيق التعادل».

وأضاف: «هذا الأداء أمام الوحدة ومن قبل ضد الوصل، يُعطي اللاعبين ثقة بأنفسهم ويولد الدافع لديهم في أن تواكب هذا التطور على مستوى الأداء، نتائج إيجابية، وهذا ما سنفعله في الجولات المقبلة ونحن قادرون على ذلك».

وشدد البلوشي على دعم ومساندة إدارة النادي للاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أن «هذا الدعم يمنح الفريق الثقة طوال الوقت وقبل مباراة، وأقل ما يُمكن أن نفعله تجاه كل ما يُقدّم لنا، هو أن نُبقي حتا بين أندية المحترفين».