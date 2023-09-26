الإمارات تحقق أول ذهبية للعرب في «آسياد الصين»

تقلّد بطل المنتخب الوطني للجودو، عمر ماجومدوماروف، الميدالية الذهبية في وزن فوق 100 كغم ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو الصينية، ليرفع حصاد وفد الإمارات إلى خمس ميداليات ملوّنة (ذهبية وفضية وثلاث برونزيات) في الحدث الضخم الذي يشارك فيه 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و 481 مسابقة، وتقام منافساتها على 54 منشأة رياضية.

وتعتبر الميدالية الإماراتية الأولى للعرب في منافسات الدورة، وتحققت بعد فوز ماجومدوماروف على لاعب طاجيكستان رحيموف تيمور، فيما أضاف زميله بالمنتخب جريجوري أرام الميدالية البرونزية في وزن تحت 90 كغم بتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي هان جيوب، كما حصد نجم المنتخب الوطني ظافر كوسوفو الميدالية البرونزية بوزن تحت 100 كغم بتغلبه على نظيره الياباني فيليب أرون ولف.

وكان المنتخب قد افتتح، الأحد الماضي، إنجازاته بفوز لاعبه بشيرات خرودي بفضية وزن 52 كغم، وحصل نارمند بيان برونزية وزن 66 كغم.

وحلّت الرياضة الإماراتية في المركز الـ11 آسيوياً، والأولى عربياً في جدول الترتيب العام، الذي تتصدره الصين الدولة المضيفة للحدث بإجمالي 95 ميدالية بواقع 53 ذهبية و29 فضية و13 برونزية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بـ49 ميدالية بواقع 14 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، وجاءت اليابان في المركز الثالث بـ47 ميدالية بواقع ثماني ذهبيات و20 فضية و19 برونزية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، في بيان أمس: «إن الرياضة الإماراتية بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، تحقق الإنجازات الوطنية، برفع عَلَم الإمارات في أكبر محفل آسيوي، وتخطو بثبات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بأبطال يمتلكون القدرة والعزيمة لبلوغ منصّات التتويج».

وأضاف: «فخورون بما تحقق في دورة الألعاب الآسيوية، وإنجاز المنتخب يتوّج جهود الخطط الاستراتيجية، والرؤى المستقبلية التي حرصنا على تبنيها، ودعمها وتوفير أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى هذه النتائج المميزة، ونتطلع إلى الحفاظ على طموحات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، والسعي للوصول إلى النتائج المنشودة في المراحل المتبقية من البطولات المؤهلة إلى الأولمبياد».

وأثنى رئيس الاتحاد على الأداء المتميز للاعبي ولاعبات المنتخب في منافسات الألعاب الآسيوية، وروحهم العالية، وتفانيهم في المواجهات القوية أمام نخبة من أبطال العالم، مضيفاً أن «المراحل الماضية من الإعداد في المعسكرات الخارجية، والوجود في البطولات القارية والدولية، كان لها الأثر الملموس في النزالات القوية، التي عكست حجم التطور الذي حققه المنتخب، والجودة العالية في العناصر التي تمتلك القدرات الجيدة لإعلاء رايات دولة الإمارات في المنافسات العالمية».

• ذهبية وفضية وثلاث برونزيات لمنتخب الجودو في دورة الألعاب الآسيوية.

منتخب السلة يخسر بفارق 24 نقطة

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة في مستهل مشواره بدورة الألعاب الآسيوية أمام منتخب إيران، وصيف النسخة الماضية من الألعاب في جاكرتا 2018، بنتيجة (57-81) بعد تقديم مباراة قوية وأداء مميز والتقدم على المنافس في معظم فترات المباراة، التي تغير مسارها لمصلحة المنتخب الإيراني في شوط المباراة الثالث، حين استطاع أن يزيد الفارق مع منتخب الإمارات ويحسم افتتاحية مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كازاخستان والسعودية.

ويواجه منتخب السلة نظيره الكازاخستاني في المباراة الثانية التي تقام اليوم، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى تسجيل الفوز الأول والإبقاء على آمال التأهل إلى الدور ربع النهائي، لاسيما بعد خسارة منتخب كازاخستان من المنتخب السعودي في المباراة الأولى كذلك بنتيجة (86-62).

نتائج المنتخبات الوطنية في الألعاب «الفردية»

■ خسر ملاكم المنتخب الوطني نواف الزحمي من نظيره الباكستاني محمد قاسم، ضمن منافسات وزن 57 كغم بدور الـ32، كما خسر محمد الحفيتي من نظيره محمد إبروريدينوف من طاجيكستان بدور الـ16 بمسابقة وزن فوق الـ90 كغم.

■ أنهى منتخب الفروسية مسابقة الترويض للفرق بدورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو بالمركز الثامن بنتيجة 189.824 نقطة، من خلال مشاركة الرباعي محمد السركال وعلي الجهوري وبيانكا سكويتزو ناتالي لانكيستير.

■ فاز منتخب الرياضات الإلكترونية على منتخب تايبيه في لعبة الأساطير بنتيجة (1-صفر)، كما فاز بالنتيجة ذاتها على نظيره المالديفي. وفي مسابقة «ستريت فايتر فاز محمد البناء على نارزيف عزام من طاجيكستان بنتيجة (2-صفر) قبل أن يخسر بالنتيجة نفسها من البحريني أحمد عبدالعزيز والياباني هاياشي كينيريو، كما فاز راشد العوضي في اللعبة نفسها على التايلاندي هومتشوين بنتيجة (2-1) وخسر في الأخرى من الماليزي جيري تشيونغ بنتيجة (2-صفر).

■ خرج ثنائي منتخب المبارزة من منافسات فردي الإيبيه عقب خسارة محمد المازمي في دور الـ32، فيما خرج خليفة الزرعوني من منافسات دور المجموعات.

■ أبهر منتخب الرجبي الجميع بأدائه الرائع، وسيطر المنتخب الإماراتي في مباراته ضد منتخب تايبيه على مجريات المباراة، لتنتهي بفوز كبير للإمارات بنتيجة (42-صفر) محققاً المركز الخامس.

■ أنهى رامي منتخب الوطني سيف بن فطيس منافسات اليوم الأول بمسابقة الإسكيت، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو برصيد 67 نقطة، إذ خاض الرامي ثلاث جولات من أصل خمس جولات، ويتبقى له جولتان اليوم، كما أنهى كل من عبدالله إبراهيم وياسمين تهلك رماة منتخبنا الوطني مسابقة البندقية الهوائية (مختلط) لمسافة 10 أمتار بإجمالي نقاط 620.

■ احتل لاعب منتخب الشراع محمد الزعابي المركز الرابع برصيد خمس نقاط بسباق (إلكا 4)، كما خسر حسن المسماري لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو من نظيره الياباني سوزوكي بمنافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو.

■ خسرت لاعبة منتخب الشطرنج وافية المعمري في الجولة الخامسة من نظيرتها المنغولية تورمنه مونخزول بنتيجة (صفر-1)، وفازت على الكورية الجنوبية جيون بالنتيجة نفسها في الجولة السادسة، لتختتم الجولة السابعة بخسارة من نظيرتها فام لو من فيتنام، فيما فازت روضة السركال في الجولتين الخامسة والسادسة بنتيجة (1-صفر) على كل من الفلبينية سان دييغو ماري والأوزبكية ياكوبايفا نيلوفار على الترتيب، قبل أن تخسر في الجولة السابعة بالنتيجة ذانها من منافستها فيغ يونيس من هونغ كونغ.

■ يخوض ثنائي منتخب الشراع عادل خالد وضحى آل بشر، اليوم، سباق «التوب تن» بفئتي (إلكا 7 وإلكا 6) على الترتيب.

