«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» تنظم بطولة البادل «ريباوند»

تنظم «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»، ضمن مهرجانها الرياضي، بطولة «ريباوند» الأولى من نوعها في رياضة البادل، لتُشكل أحدث إضافة للحدث السنوي، وخطوة مهمة في توسيع قائمة فعالياتها الرياضية خلال نسخة هذا العام.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس، إن المهرجان الرياضي سيقام على مدار عطلة نهاية الأسبوع، التي تتضمن اليوم الوطني بالفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل، ويمكن للاعبين بمختلف قدراتهم التسجيل في النسخة الافتتاحية من البطولة الأولى من نوعها، حيث يتنافس اللاعبون على أرضيات خمسة ملاعب مصممة خصيصاً للعبة البادل في مجمع السيفينز.

وتتضمن بطولة «ريباوند» للبادل ثماني فئات للاختيار من بينها، وتشمل الرجال والسيدات والزوجي المختلط، بالإضافة إلى فئة الآباء والأبناء، وفئات الفرق. كما يوفر هذا الحدث الذي يقام ضمن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، فرصة رائعة للاعبين بمختلف قدراتهم لخوض المنافسات واستعراض مهاراتهم في أكبر حدث رياضي وترفيهي في المنطقة.

من جهته، قال مدير العمليات الرياضية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي سيمون جيلويتز: «يسعدنا أن نقدم لعبة البادل ضمن جدول فعاليات نسخة 2023، حيث ستوفر تجربة جديدة كلياً للاعبين، تشهد لعبة البادل انتشاراً متسارعاً على نطاق عالمي، ولا يختلف الأمر في الدولة، حيث يوجد عدد من ملاعب البادل».