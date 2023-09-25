الياباني هيساتسوني يصنع التاريخ في «السباق إلى دبي»

صنع ريو هيساتسوني التاريخ بعدما أصبح أول لاعب من الياباني يتوج بلقب بطولة كازو فرنسا المفتوحة، ضمن جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

حسم هيساتسوني اللقب في المنافسات التي اختتمت أمس الأحد، بعدما عاد من تأخره بفارق أربع ضربات، ليعتلي الصدارة في نهاية الجولة الرابعة بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب اللقب والجائزة المالية التي تزيد عن 553 ألف دولار أميركي.

وتعتبر بطولة فرنسا المفتوحة من أعرق البطولات العالمية، وهي الأقدم بين الدول الأوروبية خارج بريطانيا، وانطلقت في عام 1906، وكانت هذه النسخة الـ 105، والتي يحتضنها الملعب الوطني في باريس.

وبفضل هذا الانتصار الذي جعله ثالث لاعب ياباني فقط يتوج بأحد ألقاب بطولات جولة، وكسب 710 نقاط، جعلته يتقدم 26 خطوة ليصبح بالمركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الصادر اليوم الاثنين، بمجموع 1,614 نقطة.

من جانبه استفاد الإنجليزي جوردان سميث من حلوله بالمركز الثاني برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 16 خطوة ويصبح بالمركز 22 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1,262 نقطة.

كما نجح الدنماركي راسموس هوجارد الذي حل بالمركز الرابع برصيد 11 ضربة تحت المعدل، من التقدم إلى المركز السابع عشر في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1,383 نقطة.

وارتفعت حدة المنافسة بين أبرز نجوم الغولف حول العالم في الوقت الحالي، مع محاولة كل منهم التواجد في قائمة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى البطولة الختامية المقبلة في عقارات جميرا للغولف، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الغولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة.



وسبق أن انطلق الموسم من دولة الإمارات هذا الموسم، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للغولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف.

